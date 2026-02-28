Maja sjedi na dvije stolice? Bacila je oko i na Petra i na Karla, a djevojke su joj to jako zamjerile

Na početku showa Maja je gradila povezanost s Petrom. Njihov odnos se razvijao postepeno i stabilno. Zajednički grupni spojevi poput utakmice ragbija i fotosessiona, a potom i Petrov solo spoj s Majom uz shopping, ostavili su dojam prirodne povezanosti. Maja je na kraju dobila i ružu od Petra, što je posebno značajno jer Petar nije sklon olako dijeliti ruže na spojevima. Osim toga, često su opušteno razgovarali i na cocktail-partyjima, pokazujući laganu i ugodnu dinamiku.
Nagla privlačnost prema Karlu nakon zamjene timova
Međutim, nakon što su timovi zamijenjeni, Maja je imala priliku provoditi više vremena s Karlom i ta je prilika brzo rezultirala novom vrstom privlačnosti. Njihovi razgovori u bazenu obilježeni su flertom i intenzivnim pogledima, a Karlov solo spoj s Majom u kočiji, ispunjen smijehom i osobnim ispovijestima, pokazao je da među njima postoji snažna emocionalna i fizička kemija. Maja je kasnije priznala da je zbunjena jer joj je, iako je gradila nešto s Petrom, Karlo snažno zapeo za oko.
Upravo ovakva Majina dvostruka pozornost prema dvojici muškaraca potaknula je sumnje i komentare drugih djevojaka u vili. One sve češće govore da Maja ne želi ili ne zna izabrati jednog te da igra na sigurno kako bi ostala što duže u showu. Neke djevojke sumnjaju da je njezina namjera jednostavno produžiti ostanak u vili pod svaku cijenu.
