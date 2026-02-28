Emisije
Gospodin Savršeni

Maja sjedi na dvije stolice? Bacila je oko i na Petra i na Karla, a djevojke su joj to jako zamjerile

U vili 'Gospodina Savršenog' rijetko je tko izazvao toliko komentara među kandidatkinjama kao Maja. Dok jedni vide u njoj iskrenu djevojku u potrazi za pravom vezom, druge cure sve češće tvrde da sjedi na dvije stolice u želji da zadrži interes i Petra i Karla, umjesto da se jasno opredijeli za jednog

RTL.hr
28.02.2026 08:00

Na početku showa Maja je gradila povezanost s Petrom. Njihov odnos se razvijao postepeno i stabilno. Zajednički grupni spojevi poput utakmice ragbija i fotosessiona, a potom i Petrov solo spoj s Majom uz shopping, ostavili su dojam prirodne povezanosti. Maja je na kraju dobila i ružu od Petra, što je posebno značajno jer Petar nije sklon olako dijeliti ruže na spojevima. Osim toga, često su opušteno razgovarali i na cocktail-partyjima, pokazujući laganu i ugodnu dinamiku.

Nagla privlačnost prema Karlu nakon zamjene timova

Međutim, nakon što su timovi zamijenjeni, Maja je imala priliku provoditi više vremena s Karlom i ta je prilika brzo rezultirala novom vrstom privlačnosti. Njihovi razgovori u bazenu obilježeni su flertom i intenzivnim pogledima, a Karlov solo spoj s Majom u kočiji, ispunjen smijehom i osobnim ispovijestima, pokazao je da među njima postoji snažna emocionalna i fizička kemija. Maja je kasnije priznala da je zbunjena jer joj je, iako je gradila nešto s Petrom, Karlo snažno zapeo za oko.

Upravo ovakva Majina dvostruka pozornost prema dvojici muškaraca potaknula je sumnje i komentare drugih djevojaka u vili. One sve češće govore da Maja ne želi ili ne zna izabrati jednog te da igra na sigurno kako bi ostala što duže u showu. Neke djevojke sumnjaju da je njezina namjera jednostavno produžiti ostanak u vili pod svaku cijenu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 maja gospodin savršeni petar gospodin savršeni karlo gospodin savršeni
