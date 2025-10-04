Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Maja Šuput čestitala Šimi rođendan: 'Ostani ovakav kakav jesi. Imati tebe pored sebe je blagoslov'

Šime Elez danas slavi 27. rođendan, a posebnom objavom ovaj poseban dan čestitala mu je i Maja Šuput

RTL.hr
04.10.2025 12:49

"Nek ti je najsretniji. Ostani točno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan a opet toliko velik. Ostani zauvijek toliko raspjevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taxiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato sretan ti rođendan Šime, a sve ostalo... ma sve znaš", poručila je Maja opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Šime je za RTL.hr otkrio da će imati proslavu, ali da neće biti tako velika i glamurozna kao što je bila za Majin rođendan. "Mislim da će moj biti mrvicu mirniji", poručio je.

Podsjetimo, Šime je u finalu showa odabrao Vanju, no njihova veza nije uspjela izvan showa. Danas je u centru pažnje zbog svog odnosa s pjevačicom Majom Šuput. Par je zajedno proputovao obalu, a svoj blizak odnos redovito dijele na društvenim mrežama. Sve je krenulo kada je Šime glumio u njezinom spotu. Nedavno su i zajedno bili na proslavi njezinog rođendana.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

Šime Elez Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

'Gospodin Savršeni' Šime slavi 27. rođendan! Za RTL.hr otkrio sprema li mu Maja iznenađenje

Moglo bi te zanimati

'Gospodin Savršeni' Šime slavi 27. rođendan! Za RTL.hr otkrio sprema li mu Maja iznenađenje

Šime iz 'Gospodina Savršenog' opušta se u jacuzziju! S fanovima podijelio vruće fotke: 'Nije tebi loše'

Astrologinja Anđelka otkrila kakav je 'Gospodin Savršeni' Šime u ljubavi: 'Žrtvovanje jednostavno nije njegova kategorija'

Šime iz 'Gospodina Savršenog' ljubi Maju, a gdje je Miloš? Druži se s kandidatkinjom iz showa

Šime iz 'Gospodina Savršenog' uživao na rođendanu svoje drage, uhvatio se i mikrofona: 'Noć za pamćenje, ali malo čega se sjećamo'

Šime iz 'Gospodina Savršenog' čestitao Maji Šuput 46. rođendan, na proslavi razmjenjivali nježnosti