Maja Šuput čestitala Šimi rođendan: 'Ostani ovakav kakav jesi. Imati tebe pored sebe je blagoslov'

"Nek ti je najsretniji. Ostani točno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan a opet toliko velik. Ostani zauvijek toliko raspjevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taxiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato sretan ti rođendan Šime, a sve ostalo... ma sve znaš", poručila je Maja opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Šime je za RTL.hr otkrio da će imati proslavu, ali da neće biti tako velika i glamurozna kao što je bila za Majin rođendan. "Mislim da će moj biti mrvicu mirniji", poručio je.

Podsjetimo, Šime je u finalu showa odabrao Vanju, no njihova veza nije uspjela izvan showa. Danas je u centru pažnje zbog svog odnosa s pjevačicom Majom Šuput. Par je zajedno proputovao obalu, a svoj blizak odnos redovito dijele na društvenim mrežama. Sve je krenulo kada je Šime glumio u njezinom spotu. Nedavno su i zajedno bili na proslavi njezinog rođendana.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.