Maja Šuput i Gospodin Savršeni oduševili zajedničkom fotografijom! Ona poručila: 'Pitajte ga sad'

Prizor je oduševio njezine brojne pratitelje. "Ajme, legende", jedan je od komentara. Drugi su se našalili i pitali je li joj Šime otkrio svoj datum rođenja referirajući se na njegovu scenu iz RTL-ovog showa u kojem ga to Laura pita.

Inače, Maja je nedavno gostovala u emisiji 'MagNet' kod Nikoline Pišek i otkrila da je veliki fan showa 'Gospodin Savršenoi' i da je sve pratila. Otkrila je i da ju je iznenadilo i razočaralo Šimino ponašanje.

"Taj vaš Gospodin Savršeni, mislim na Šimu, i daje ti on nekakvu izjavu, nešto ili – ili, neki TikTok. I sad on bira pjevačice, ova ili ona. I bilo je: 'Franka ili Maja Šuput?'. Ja kao malo dijete, čovjeka ne znam. I frajer kaže: 'Franka'. I Franka je super cura, lijepa je kao slika. Znaš kako je ona dobra, ona je oličenje dobrote, ali ja sam se stvarno iznenadila. Mislim, meni je došlo da čovjeka nazovem i kažem: 'Pa jesi ti normalan?'. Pa ja ovako živahna, vrckava, pjevam u tom Splitu više nego igdje. Ja iz koje temperament... A Franka je mirna", ispričala je.

"Uglavnom, on je odabrao Franku, ja sam se malo uvrijedila. Mislim se: Zašto sam se uvrijedila, uopće ne poznajem čovjeka'. Znaš, ja sam si i Voyo kupila, a on izabrao Franku koja sigurno uopće ne gleda Savršenog. Još k tome, znaš, ona je iz Istre, ona je mirna. Ja ne razumijem kako je on to sad povezao", dodala je.

