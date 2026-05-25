Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno!

Domaću javnost i estradnu scenu iznenadila je vijest o prekidu jedne od najpraćenijih ljubavnih priča

RTL.hr
25.05.2026 10:40

Poznata pjevačica Maja Šuput i njezin partner, prošlogodišnji 'Gospodin Savršeni' Šime Elez, odlučili su staviti točku na svoj odnos. Par, koji je privlačio poglede gdje god se pojavio – uključujući i njihovo nedavno modno usklađeno izdanje na dodjeli Večernjakove ruže – više ne živi pod istim krovom. Vijest o prekidu odjeknula je u medijima, a detalje o novonastaloj situaciji pjevačica je otvoreno podijelila u razgovoru za medije.

Maja Šuput i Šime Elez
Maja Šuput i Šime Elez FOTO: Instagram

"Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost"

Maja Šuput je u razgovoru za Showbuzz potvrdila šuškanja o prekidu i posve iskreno priznala kako je njihovoj zajedničkoj priči došao kraj. Istaknula je kako već neko vrijeme svatko živi svoju realnost te dodala da svaka priča ima svoj početak i kraj. Maja je objasnila kako su se ona i Šime već neko vrijeme polako približavali ovom drugom dijelu, odnosno konačnom razlazu. Unatoč teškoj privatnoj odluci, pjevačica je u svom prepoznatljivom, vedrom stilu kroz smijeh dodala kako izražava iskrenu sućut medijima i portalima koji su ovime ostali bez dnevne doze showbiz novosti.

Šime Elez i Maja Šuput
Šime Elez i Maja Šuput FOTO: Instagram
maja šuput šime elez gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

'Petre, čuvaj je!': Fatalna Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' zapalila Instagram u crvenoj haljini

Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' već imaju pravi bračni život? Zbog Mileta nasmijali pratitelje

Stankica iz 'Gospodina Savršenog' s jedrilice poslala snažnu poruku: 'Estetika bez karaktera vrlo brzo postane samo dekor'

Crvenokosa Mostarka Maja iz 'Gospodina Savršenog' u showu se nije bojala reći što misli, a danas inspirira tisuće

Prisjetimo se trenutka koji je oduševio naciju – prvi poljubac Petra i Anastasije iz 'Gospodina Savršenog'

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu? U RTL-ovom je showu pronašla ljubav koja ju je odvela tisućama kilometara od kuće

Pročitaj na Net.hr
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio
Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Ovako izgleda predah za zgodne igrače Portugala
Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '
Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina
Ležeran, mladolik: Ricky Martin stigao u Beograd! Kako s 54 godine izgleda ovako?