Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno!

Poznata pjevačica Maja Šuput i njezin partner, prošlogodišnji 'Gospodin Savršeni' Šime Elez , odlučili su staviti točku na svoj odnos. Par, koji je privlačio poglede gdje god se pojavio – uključujući i njihovo nedavno modno usklađeno izdanje na dodjeli Večernjakove ruže – više ne živi pod istim krovom. Vijest o prekidu odjeknula je u medijima, a detalje o novonastaloj situaciji pjevačica je otvoreno podijelila u razgovoru za medije.

Maja Šuput je u razgovoru za Showbuzz potvrdila šuškanja o prekidu i posve iskreno priznala kako je njihovoj zajedničkoj priči došao kraj. Istaknula je kako već neko vrijeme svatko živi svoju realnost te dodala da svaka priča ima svoj početak i kraj. Maja je objasnila kako su se ona i Šime već neko vrijeme polako približavali ovom drugom dijelu, odnosno konačnom razlazu. Unatoč teškoj privatnoj odluci, pjevačica je u svom prepoznatljivom, vedrom stilu kroz smijeh dodala kako izražava iskrenu sućut medijima i portalima koji su ovime ostali bez dnevne doze showbiz novosti.