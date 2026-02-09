Maja za RTL.hr: 'Očekivala sam da će me Petar odabrati za spoj. Naša konekcija je bila jača i drugačija'

Nakon zajedničkog fotografiranja i spoja koji je obilježio posljednju epizodu 'Gospodina Savršenog', Maja je bila djevojka koju je Petar odlučio izdvojiti i povesti na spoj nasamo. Iako je taj njegov izbor za mnoge bio iznenađenje, Maja za RTL.hr priznaje da je duboko u sebi osjećala da će se upravo to dogoditi

Maja iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr je otkrila kako se osjećala na spoju s Petrom te u vili s ostalim djevojkama. Iskreno, da – očekivala sam. Osjećala sam da je naša konekcija bila jača i drugačija, i bila sam sigurna u sebe, u naše poglede i u energiju koju smo razmijenili tijekom zajedničkog fotografiranja i dejta. Vjerovala sam u ono što sam osjetila i zato me njegov izbor nije iznenadio", poručila je Maja.

'Prvo što me privuklo kod Petra bio je fizički izgled'

Poseban trenutak spoja bio je i onaj u kojem joj je Petar poklonio haljinu koja joj se najviše svidjela, a pritom je nije štedio na komplimentima. Maja priznaje da joj je takva pažnja itekako godila. Petar me obasipao komplimentima, a ja sam žena koja smatra da komplimenti i pažnja uvijek lijepo dođu. Smatram sebe kvalitetnom djevojkom i lijepa riječ od muškarca, pogotovo od nekoga poput Petra, svakako mi je godila i učinila me da se osjećam lijepo i poželjno."

Petar i Maja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Govoreći o tome što ju je kod Petra najviše privuklo, Maja iskreno ističe da je prvi dojam bio presudan, ali da se prava vrijednost osobe otkriva tek kasnije. Prvo što me privuklo kod Petra bio je fizički izgled, jer mislim da je to nešto što svi prvo primijetimo pri upoznavanju. Ima lijepe crte lica i ugodan izgled, ali smatram da je karakter ono što osobu zadržava i daje pravu vrijednost", kazala je.

'Bila sam ista osoba kakva sam i izvan kamera'

Boravak u vili i suživot s velikim brojem djevojaka nije bio jednostavan, no Maja je od početka odlučila ostati vjerna sebi i ne gledati ostale kao konkurenciju. Upravo joj je takav stav pomogao da iz cijelog iskustva izađe jača. Život s 23 različita karaktera nimalo nije lagan. Ono što je meni osobno pomoglo jest to što nijednu djevojku nisam gledala kao konkurenciju. Trudila sam se da imam svoj stav, svoj stil i da budem dosljedna sebi od početka do kraja. Bila sam ista osoba kakva sam i izvan kamera, i smatram da kada se držimo sebe, konkurencija zapravo ne postoji. Iako je suživot znao biti zahtjevan i ponekad preplavljujući, iz tog iskustva sam izašla bogatija za prijateljstva za cijeli život, na što sam jako ponosna i sretna", ispričala nam je Maja.

Maja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Na kraju spoja uslijedio je trenutak koji je dodatno zaokružio cijelo iskustvo – Petar joj je dao ružu. Iako je mnogi smatraju potvrdom uspješnog dejta, Maja priznaje da je u tom trenutku bila potpuno fokusirana na emociju, a ne na simboliku. Kada sam dobila ružu, bila sam iskreno iznenađena jer je to bio moj prvi dejt i još nisam u potpunosti znala kako sve funkcionira. Bilo mi je toliko lijepo u Petrovom društvu da sam u potpunosti zaboravila na postojanje ruže, što sam mu i sama rekla. Naravno da mi je laskalo kada sam je dobila i kada sam u vilu ušla s ružom i velikim osmijehom. Jesam li je očekivala ili ne – ne mogu reći ni jedno ni drugo, jer sam u tom trenutku zaista bila fokusirana samo na nas i na lijep osjećaj koji sam imala", zaključila je Maja. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

