Maja zaljubljena u Petra i Karla? 'To njezino ponašanje mi je čudno i nemam riječi, doslovno sam u šoku'

Za Maju , potraga za srodnom dušom pretvorila se u neočekivanu zagonetku. Nakon što je provela značajno vrijeme upoznavajući Petra , iznenadni spoj s Karlom potpuno joj je pomrsio planove i ostavio je u stanju slatke zbunjenosti, rastrganu između dva muškarca koji su, svaki na svoj način, pronašli put do njenih osjećaja.

Nakon gotovo mjesec dana provedenih u upoznavanju Petra, činilo se kako se razvija jedna stabilna i obećavajuća priča. Međutim, jedan dan proveden s Karlom bio je dovoljan da se sve promijeni. "Ovo je bio takav neki boom i nagli, jako nagli prijelaz, ali prijatan prijelaz", priznala je djevojka, vidno zatečena intenzitetom novih osjećaja. Upravo je ta nagla promjena unijela nemir u njezino srce, prisiljavajući je da preispita sve što je mislila da zna o svojim simpatijama.

Ono što situaciju čini dodatno kompliciranom jest činjenica da Karlo i Petar predstavljaju dva potpuno različita svijeta. "Smatram da su oba momka dosta drugačija i da svaki od njih ima kvalitete. S jednim imam jednu sličnost, s drugim imam drugačiju", objasnila je, dodajući kako joj je trenutačno nemoguće odabrati. "Jedan mi je poseban na jedan način, a drugi je iskreno poseban na drugi način."

Pitanje koje se neizbježno nameće, a koje su joj postavile i druge djevojke u vili, jest je li moguće da se zaljubila u obojicu. Na samu tu pomisao, ostala je gotovo bez teksta. "Ne, nisam se zaljubila... teško mi je to i reći", rekla je.

Ostale djevojke sumnjaju u Majinu iskrenost. "Ono svaki dan pričaš o jednoj osobi, svaki dan neke ljubomorne, emotivne igrice i sad ona tu nešto s Karlom, meni tu nešto nije u redu. Meni nije jasno kako se netko može zaljubiti u dva muškarca. Ja kada se zaljubim, to je to. Kad vidim da mi netko paše ja ne tražim dalje. Tako da mi neke stvari nisu jasne. To njezino ponašanje mi je čudno i nemam riječi, doslovno sam u šoku", kazala je Soraya.

