Gospodin Savršeni

Maji se više sviđa Karlo?: 'Malo sam u zbrci. Već mjesec dana upoznajem Petra i mogu reći da mi je ovo ugodan prijelaz'

Maja se nakon spoja s Karlom oduševila

RTL.hr
26.02.2026 22:30

Karlo i Maja proveli su prekrasan spoj zajedno, pronašli su zajednički jezik u humoru. Njihova energija bila je toliko zarazna da se i sam Karlo jedva uspijevao suzdržati. "Ne znam kad sam zadnji put imao ovakav spoj da jednostavno ne mogu doći do zraka od smijeha", priznao je Karlo. "Probao sam u nekim trenucima biti stvarno ozbiljan da popričamo malo ozbiljnije, ali to je s njom jednostavno nemoguće."

Maja i Karlo, Gospodin Savršeni
Maja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Maja se složila, opisujući njihov dan kao devedeset posto smijeha. "Više ne znam ni što smo pričali jer smo se samo smijali jedno drugome i ta luda energija samo je prštala na sve strane. S njom je baš zabavno", rekla je. Čini se da je upravo ta kombinacija ranjivosti i nevjerojatne zabave stvorila posebnu vezu između njih dvoje.

"Malo sam sada u nekoj zbrci. Već mjesec dana upoznajem Petra i sad je ovo bio neki bum i nagli prijelaz, ali ugodan prijelaz mogu reći", zaključila je Maja.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

