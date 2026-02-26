Maji se više sviđa Karlo?: 'Malo sam u zbrci. Već mjesec dana upoznajem Petra i mogu reći da mi je ovo ugodan prijelaz'

Karlo i Maja proveli su prekrasan spoj zajedno, pronašli su zajednički jezik u humoru. Njihova energija bila je toliko zarazna da se i sam Karlo jedva uspijevao suzdržati. "Ne znam kad sam zadnji put imao ovakav spoj da jednostavno ne mogu doći do zraka od smijeha", priznao je Karlo. "Probao sam u nekim trenucima biti stvarno ozbiljan da popričamo malo ozbiljnije, ali to je s njom jednostavno nemoguće."

Maja se složila, opisujući njihov dan kao devedeset posto smijeha. "Više ne znam ni što smo pričali jer smo se samo smijali jedno drugome i ta luda energija samo je prštala na sve strane. S njom je baš zabavno", rekla je. Čini se da je upravo ta kombinacija ranjivosti i nevjerojatne zabave stvorila posebnu vezu između njih dvoje.

"Malo sam sada u nekoj zbrci. Već mjesec dana upoznajem Petra i sad je ovo bio neki bum i nagli prijelaz, ali ugodan prijelaz mogu reći", zaključila je Maja.

