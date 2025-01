Male tajne 'Gospodina Savršenih'! Miloš i Šime otkrili kakvi su u kuhinji, tko je umjetnička duša, a tko žudi za adrenalinom

Volim spremati hranu, uživam u tome i volim uvijek iskušati nešto novo. Moj su specijalitet, recimo, lovačke šnicle'', ističe Miloš.





Važan dio Miloševa života svakako je umjetnost. Svira gitaru, pjeva, strastveni je ljubitelj poezije koji je dosad izdao dvije zbirke i već priprema treću.





Glazba mi je neka vrsta oslobađanja energije. Volim se parkirati ispred zgrade i ponekad nekoliko sati slušam muziku u automobilu", ističe Miloš koji rado posjećuje i kazališta i kina te uživa u tom posebnom svijetu.





Uz to, veliki mu mir pruža i more, To se jednostavno ne može objasniti, tu sam na svome, energija mi je drugačija, to je nešto sto najviše volim".