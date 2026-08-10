Mali morski reunion: Pogledajte tko se sve pridružio Kaji i Karlu na kavi, ekipa iz 'Gospodina Savršenog' ponovno na okupu

Da se prava prijateljstva i čvrste veze rođene pred televizijskim kamerama nastavljaju i u stvarnom životu, iz dana u dan dokazuje vesela ekipa iz showa 'Gospodin Savršeni'

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Nakon što su tjednima oduševljavali pratitelje treninzima, uređivanjem dvorišta i romantičnim plovidbama, Kaja Casar i Karlo Godec na svojoj su morskoj ruti naletjeli na dobro poznata lica s kojima su dijelili nezaboravno iskustvo u popularnom realityju.

Ugodno druženje na sunčanoj terasi

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija sa sunčane terase jednoga kafića gdje su Kaja i Karlo uhvaćeni u društvu bivših kandidatkinja - Antonele i Maje. Djevojke i Karlo okupili su se uz hladno osvježenje i kavu, a Antonela je uz zajednički selfie i oznake svojih televizijskih kolega kratko i jasno napisala: "Mali morski reunion"

icon-expand Antonela, Kaja, Karlo, Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Prijateljstva koja nadilaze televizijske kamere