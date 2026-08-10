Mali morski reunion: Pogledajte tko se sve pridružio Kaji i Karlu na kavi, ekipa iz 'Gospodina Savršenog' ponovno na okupu

Nakon što su tjednima oduševljavali pratitelje treninzima, uređivanjem dvorišta i romantičnim plovidbama, Kaja Casar i Karlo Godec na svojoj su morskoj ruti naletjeli na dobro poznata lica s kojima su dijelili nezaboravno iskustvo u popularnom realityju.
Ugodno druženje na sunčanoj terasi
Na društvenim mrežama osvanula je fotografija sa sunčane terase jednoga kafića gdje su Kaja i Karlo uhvaćeni u društvu bivših kandidatkinja - Antonele i Maje.
Djevojke i Karlo okupili su se uz hladno osvježenje i kavu, a Antonela je uz zajednički selfie i oznake svojih televizijskih kolega kratko i jasno napisala:
"Mali morski reunion"
Prijateljstva koja nadilaze televizijske kamere
Sudeći po širokim osmijesima i opuštenoj atmosferi za stolom, susret na moru bio je pun dobre energije, smijeha i pretresanja uspomena iz showa. Kaja i Karlo djelovali su iznimno sretno i zadovoljno, dok su Maja i Antonela uživale u ugodnom ćakulanju na ljetnom suncu.
Iako su se kamere 'Gospodina Savršenog' već odavno ugasile, ova je ekipa još jednom dokazala da su iz cijelog projekta ponijeli ono najvažnije – iskrene odnose, uzajamnu podršku i prijateljstva koja traju bez obzira na kilometre i ljetne obveze.