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Gospodin Savršeni

Mali morski reunion: Pogledajte tko se sve pridružio Kaji i Karlu na kavi, ekipa iz 'Gospodina Savršenog' ponovno na okupu

Da se prava prijateljstva i čvrste veze rođene pred televizijskim kamerama nastavljaju i u stvarnom životu, iz dana u dan dokazuje vesela ekipa iz showa 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
10.08.2026 12:00

Nakon što su tjednima oduševljavali pratitelje treninzima, uređivanjem dvorišta i romantičnim plovidbama, Kaja Casar i Karlo Godec na svojoj su morskoj ruti naletjeli na dobro poznata lica s kojima su dijelili nezaboravno iskustvo u popularnom realityju.

Ugodno druženje na sunčanoj terasi

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija sa sunčane terase jednoga kafića gdje su Kaja i Karlo uhvaćeni u društvu bivših kandidatkinja - Antonele i Maje.

Djevojke i Karlo okupili su se uz hladno osvježenje i kavu, a Antonela je uz zajednički selfie i oznake svojih televizijskih kolega kratko i jasno napisala:

"Mali morski reunion"

Antonela, Kaja, Karlo, Maja, Gospodin Savršeni
Antonela, Kaja, Karlo, Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Prijateljstva koja nadilaze televizijske kamere

Sudeći po širokim osmijesima i opuštenoj atmosferi za stolom, susret na moru bio je pun dobre energije, smijeha i pretresanja uspomena iz showa. Kaja i Karlo djelovali su iznimno sretno i zadovoljno, dok su Maja i Antonela uživale u ugodnom ćakulanju na ljetnom suncu.

Iako su se kamere 'Gospodina Savršenog' već odavno ugasile, ova je ekipa još jednom dokazala da su iz cijelog projekta ponijeli ono najvažnije – iskrene odnose, uzajamnu podršku i prijateljstva koja traju bez obzira na kilometre i ljetne obveze.

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