Gospodin Savršeni

'Malo da zamijenimo uloge': Četiri Gospodina Savršena na Kreti?

Sezona 'Gospodina Savršenog' polako se bliži svom kraju, djevojaka je sve manje, ulozi su sve veći, a napetost na vrhuncu!

RTL.hr
04.04.2026 13:00

Pred Karlom i Petrom teške su odluke. Djevojke propitkuju svaku sitnicu, dok pokušavaju održati prijateljstva.

Nuša odluči povući šokantan potez i Karlu uručiti dar, dok misteriozna videoporuka najavljuje totalni preokret. Na Kretu stižu bivši Savršeni, Šime i Miloš, i imaju poseban zadatak!

Šime i Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Novi razgovori razotkrit će sve - simpatije, taktike i namjere. A kad trema odradi svoje, hoće li se sve djevojke predstaviti na najbolji mogući način ili podbaciti?

Tko ima svjetlu budućnost, a tko samo dobro taktizira - otkrit će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo.

Miloš i Šime, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Finalni tjedan 'Gospodina Savršenog' slijedi od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u, a nove epizode gledajte prvi na Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

