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Gospodin Savršeni

Manuela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala besprijekornu figuru u crnom bikiniju

Bivša kandidatkinja popularnog showa uživa u ljetnim čarima na moru, a njezin atraktivan izgled i elegantno izdanje privukli su brojne poglede i komplimente

RTL.hr
12.08.2026 12:00

Manuela, koja je pubilci ostala upečatljiva po svom stilu i samopouzdanju u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je skrenula pažnju javnosti na sebe - ovoga puta novom objavom na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj pozira na brodu s pogledom na morsko plavetnilo. U klasičnom crnom dvoelementnom bikiniju i s upečatljivim sunčanim naočalama, Manuela je još jednom potvrdila status jedne od najatraktivnijih kandidatkinja showa.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Ljeto u punom sjaju", redao se niz reakcija njezinih pratitelja koji nisu štedjeli na komplimentima na račun njezine vitke linije i prepoznatljive energije.

Bivša kandidatkinja, koja ima iskustva i u manekenskim vodama, očito maksimalno koristi tople ljetne dane za opuštanje, a njezine objave s mora redovito skupljaju brojne lajkove i pozitivne komentare.

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