Manuela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala besprijekornu figuru u crnom bikiniju

Manuela, koja je pubilci ostala upečatljiva po svom stilu i samopouzdanju u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je skrenula pažnju javnosti na sebe - ovoga puta novom objavom na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj pozira na brodu s pogledom na morsko plavetnilo. U klasičnom crnom dvoelementnom bikiniju i s upečatljivim sunčanim naočalama, Manuela je još jednom potvrdila status jedne od najatraktivnijih kandidatkinja showa.