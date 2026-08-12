Manuela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala besprijekornu figuru u crnom bikiniju

Manuela, koja je pubilci ostala upečatljiva po svom stilu i samopouzdanju u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je skrenula pažnju javnosti na sebe - ovoga puta novom objavom na društvenim mrežama.
Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj pozira na brodu s pogledom na morsko plavetnilo. U klasičnom crnom dvoelementnom bikiniju i s upečatljivim sunčanim naočalama, Manuela je još jednom potvrdila status jedne od najatraktivnijih kandidatkinja showa.
"Ljeto u punom sjaju", redao se niz reakcija njezinih pratitelja koji nisu štedjeli na komplimentima na račun njezine vitke linije i prepoznatljive energije.
Bivša kandidatkinja, koja ima iskustva i u manekenskim vodama, očito maksimalno koristi tople ljetne dane za opuštanje, a njezine objave s mora redovito skupljaju brojne lajkove i pozitivne komentare.