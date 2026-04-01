Gospodin Savršeni

Manuela iz 'Gospodina Savršenog' u izdanju u kakvom je dosad nismo vidjeli: Predstavila i novi singl

Manuela iz 'Gospodina Savršenog' najavljuje svoj novi singl

RTL.hr
01.04.2026 13:08

Manuela, jedna od kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', koja je ispala na prvoj ceremoniji ruža, sada se prvi put predstavlja u ulozi pjevačice i autorice. Gledatelji je pamte i po tome što je na speed date s Petrom stigla s gitarom u ruci, a upravo glazbom sada otvara novo kreativno poglavlje.

U petak, 3. travnja u 18 sati, Manuela objavljuje svoj prvi autorski singl Ne šalji DM", koji će biti dostupan na YouTubeu i svim streaming platformama.

U intervjuu za RTL.hr otkrila je kako joj se činilo da je Petar požalio svoju odluku odmah nakon što ju je izbacio iz showa. Iako je naglasila da mu ništa ne zamjera, kroz svoju novu pjesmu jasno poručuje: Ne šalji DM."

Pjesmu je sama napisala i uglazbila, a kaže kako je njome željela prenijeti situaciju koju su mnoge djevojke barem jednom doživjele - trenutak kada shvatiš da si nekome davala prilike, a on se poželi vratiti tek onda kada je za tebe već postao gospodin završeni. 

Htjela sam kroz ovu pjesmu pokazati trenutak kad žena shvati svoju vrijednost i više ne pristaje na manje. To je onaj trenutak kad ti postane jasno da nema smisla vraćati se na staro i da je najbolje samo nastaviti dalje", poručuje Manuela.

Uz pjesmu stiže i spot u kojem se pojavljuje Jelena Milić, a kroz niz vizualno upečatljivih scena dodatno se naglašava glavna poruka pjesme. Manuela se u spotu pojavljuje u nekoliko izdanja, među kojima se ističe elegantan look s Victoria's Secret anđeoskim krilima - simbol žene koja je u odnosu bila anđeo", a zatim prepoznala vlastitu vrijednost. U spotu se pojavljuju i scene biljara, vožnje automobilom i izlaska, koje dodatno naglašavaju osjećaj slobode, samopouzdanja i uživanja u životu bez vraćanja na ono što je završilo.

Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?
Urša Raukar Gamulin ima nove naočale, ali ups: Zaboravila skinuti etiketu
Fotografija koja budi nostalgiju: Evo kako su nekoć izgledale Donatella Versace i Anna Wintour
Romantična snimka Marka Vuletića i partnera Bogija izazvala lavinu komentara: 'Živjela ljubav'
Serija 'Frust' velikog Danisa Tanovića stiže ekskluzivno na platformu Voyo!
Prvi smo 'zavirili' u novu kolekciju Igora Djuge: Što će ove sezone biti hit, a što out?
Sve je bilo spremno, pa odjednom - stop! Donald Trump Jr. odgodio vjenčanje
Jala Brat srušio internet novim singlom 'Ajkula' tik pred dva spektakla u Areni Zagreb
Čamcem ilegalno prelazila granicu, uhvaćena u leglu prostitucije: Tijanu Ajfon teško je zaboraviti
Postanite kućni koktel majstor: Tri recepta i savjeti profesionalaca iz popularnog showa