Manuela iz 'Gospodina Savršenog' u izdanju u kakvom je dosad nismo vidjeli: Predstavila i novi singl

Manuela, jedna od kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', koja je ispala na prvoj ceremoniji ruža, sada se prvi put predstavlja u ulozi pjevačice i autorice. Gledatelji je pamte i po tome što je na speed date s Petrom stigla s gitarom u ruci, a upravo glazbom sada otvara novo kreativno poglavlje.

U petak, 3. travnja u 18 sati, Manuela objavljuje svoj prvi autorski singl Ne šalji DM", koji će biti dostupan na YouTubeu i svim streaming platformama.

U intervjuu za RTL.hr otkrila je kako joj se činilo da je Petar požalio svoju odluku odmah nakon što ju je izbacio iz showa. Iako je naglasila da mu ništa ne zamjera, kroz svoju novu pjesmu jasno poručuje: Ne šalji DM."

Pjesmu je sama napisala i uglazbila, a kaže kako je njome željela prenijeti situaciju koju su mnoge djevojke barem jednom doživjele - trenutak kada shvatiš da si nekome davala prilike, a on se poželi vratiti tek onda kada je za tebe već postao gospodin završeni.