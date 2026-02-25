Manuela iz 'Gospodina Savršenog' u 'Savršenom podcastu': 'Njegov propust, ne moj. Izgledalo je kao da je već tada zažalio'

icon-close

Manuela, jedna od kandidatkinja koja je tražila ljubav u popularnom showu 'Gospodin Savršeni', otvoreno je progovorila o svom iskustvu, od motivacije za prijavu pa sve do zbunjujućeg ispadanja i života nakon što su se kamere ugasile. U opuštenom razgovoru s voditeljicom Anitom Martinović, također Slavonkom i bivšom natjecateljicom, otkrila je zašto se nije htjela nametati Petru, kako je doživjela život u vili i kojim je novim strastima ispunila život.

Prekid s dečkom gurnuo ju je u avanturu

Iako je pomno pratila prošlu sezonu showa iz zanimanja za psihologiju i analizu različitih karaktera, Manuela priznaje da je ključni poticaj za prijavu bio prekid dugogodišnje veze. Mislim da mi je to bila neka prekretnica. Trebala mi je promjena, neko novo iskustvo", objasnila je. Iako je kao model navikla na kamere, otkrila je kako je po prirodi privatna osoba te joj je izlaganje intime predstavljalo velik izazov. Unatoč početnom nećkanju, danas joj je drago što se odvažila na taj korak.

icon-expand Manuela, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Pripreme za show bile su obavijene velom tajne. Spakirala je dva velika i jedan manji kofer, ne znajući da je destinacija sunčana Kreta. Znala je samo da je očekuju temperature između 25 i 30 stupnjeva. Očekivala sam da će Gospodin Savršeni biti dečko koji je dobro građen i koji, što bi mi Slavonci rekli i ima bar iole kliker u glavi", rekla je kroz smijeh.

Od šoka zbog dva 'Savršena' do ženskih prijateljstava

Prvi dojam o Petru bio je da izgleda kao profesionalni model, što se kasnije i potvrdilo, no odmah je naglasila kako joj izgled nije presudan. Pravi šok uslijedio je kad su djevojke saznale da u vili nije jedan, već dva neženje. Trebalo mi je dobrih pet minuta da me cure uvjere da zaista postoji i neki Karlo", prisjetila se.

icon-expand Anita Martinović, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Život u vili s mnoštvom lijepih žena zamišljala je, kaže, pomalo utopijski. Nadala se druženju i ženskoj slozi, no konflikti su počeli ranije nego što je očekivala. Ipak, iz showa nosi najljepše uspomene upravo na prijateljstva koja su se rodila, posebice s Tenom, Jelenom i Smiljanom, s kojima se nastavila družiti i u Zagrebu. Nisam tip cure koja će zgrabiti muškarca, pogotovo ako vidim da ima druge opcije. Ako me pored njih ne primijeti, meni je to sasvim u redu. Nisam osoba koja će se truditi nekome dokazati svoju vrijednost", objasnila je Manuela svoj mirniji pristup, dodavši kako su u fokusu bile djevojke koje su imale teatralniji" nastup.

Nervoza na spoju i nova ljubav prema plesu

Svoj je karakter najbolje opisala kroz dvije potpuno različite situacije. Na brzom spoju s Petrom, od uzbuđenja i nervoze pričala je sto na sat, trudeći se u nekoliko minuta predstaviti se u najboljem svjetlu. S druge strane, na koktel-zabavama često bi se povukla, jer preferira razgovore jedan na jedan.

icon-expand Manuela, Savršeni Podcast FOTO: RTL

Iako u showu nije pronašla ljubav, pronašla je nove strasti. Nakon povratka posvetila se hobijima koji je ispunjavaju. Počela je jahati, ali i plesati takozvani heels dance, ples u štiklama koji, kako kaže, iznimno podiže samopouzdanje. Oduvijek sam voljela plesati, ali nikad nisam išla na nešto profesionalno. Volim isprobavati nove stvari", kazala je svestrana Slavonka.

Zbunjenost na ceremoniji ruža i glazbeni planovi

Njeno putovanje u showu završilo je na ceremoniji ruža, a Petrova odluka ostavila ju je zbunjenom. Rekao je da mu je krivo što nismo imali dovoljno vremena i da zato drugoj daje ružu. Nije mi to bio neki logički završetak rečenice", iskreno je priznala. Najviše joj je bilo žao što napušta djevojke s kojima je kliknula. Ipak, ističe kako nema ljutnje. Mislim da je to njegov propust. Gledajući snimku svog odlaska, učinilo mi se kao da je već tada zažalio."

icon-expand Anita Martinović, Savršeni Podcast FOTO: RTL