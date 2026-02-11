Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Manuela za RTL.hr nakon što ju je Petar izbacio iz 'Gospodina Savršenog': 'Bila sam zbunjena'

Manuela je napustila petu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
11.02.2026 11:39

Manuela je bila kandidatkinja pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', a nažalost, napustila je show u jako ranoj fazi. Izbacio ju je Petar s kojim nije imala priliku niti za dejt. Manuela je za RTL.hr otkrila kako se osjeća povodom svega i s kime se nastavila družiti nakon showa. 

Kako si se osjećala kada si shvatila da ostaješ bez ruže?

Bila sam zbunjena jer nisam razumjela što je Petar htio reći, pa u tom trenutku nisam bila sigurna što točno slijedi.

Tvoja reakcija bila je vrlo smirena – je li ti to prirodno?

Reagirala sam mirno jer znam svoju vrijednost. Svakom muškarcu koji ne prepozna moje kvalitete poručujem Ne šalji DM" - u svojoj prvoj autorskoj pjesmi koja uskoro izlazi.

Manuela, Gospodin Savršeni
Manuela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Je li između tebe i Petra nedostajalo kemije?

Na ovo pitanje imala bih odgovor da smo bili barem na jednom spoju. Ovako, kroz nekoliko minuta razgovora, teško je takvo nešto zaključiti.

Jesi li očekivala takav ishod ceremonije?

Očekivala sam nepredvidivo jer je to show, ali sam se ipak nadala da će Petar prepoznati moju spontanost i iskrenost.

Manuela, Gospodin Savršeni
Manuela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Što ti se najviše svidjelo kod Petra?

Nisam ga upoznala dovoljno dobro da bih mogla izdvojiti nešto konkretno.

Ostaju li neka prijateljstva iz showa?

Da, to je nešto najvrjednije što ću ponijeti iz showa. Kliknula sam s nekoliko djevojaka, a Tena, Jelena i ja redovito se družimo u Zagrebu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 manuela gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Tko je Maša iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna crnka iz BiH zaljubila se u Petra

Tko će komu podmetnuti nogu? Grupni spoj na sportskom terenu otkrit će tko je spreman na sve: 'On je moj najbolji trofej!'

ANKETA Vidite li snažnu kemiju između Ive i Karla?

Rubina iz 'Gospodina Savršenog' otkrila zašto se preselila u Dubai odmah nakon showa: 'Osjetila sam potrebu'

Jedna djevojka se iznervirala na cocktail-partyju, druga poručuje: 'Ne priliči joj to'

Jedan Gospodin Savršeni bacio oko na djevojku iz drugog tima? 'Kad si išla po ružu, odmjerio te'