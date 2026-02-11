Manuela za RTL.hr nakon što ju je Petar izbacio iz 'Gospodina Savršenog': 'Bila sam zbunjena'

Manuela je bila kandidatkinja pete sezone showa ' Gospodin Savršeni' , a nažalost, napustila je show u jako ranoj fazi. Izbacio ju je Petar s kojim nije imala priliku niti za dejt. Manuela je za RTL.hr otkrila kako se osjeća povodom svega i s kime se nastavila družiti nakon showa.

Bila sam zbunjena jer nisam razumjela što je Petar htio reći, pa u tom trenutku nisam bila sigurna što točno slijedi.

Reagirala sam mirno jer znam svoju vrijednost. Svakom muškarcu koji ne prepozna moje kvalitete poručujem Ne šalji DM" - u svojoj prvoj autorskoj pjesmi koja uskoro izlazi.

Na ovo pitanje imala bih odgovor da smo bili barem na jednom spoju. Ovako, kroz nekoliko minuta razgovora, teško je takvo nešto zaključiti.

Očekivala sam nepredvidivo jer je to show, ali sam se ipak nadala da će Petar prepoznati moju spontanost i iskrenost.

Nisam ga upoznala dovoljno dobro da bih mogla izdvojiti nešto konkretno.

Da, to je nešto najvrjednije što ću ponijeti iz showa. Kliknula sam s nekoliko djevojaka, a Tena, Jelena i ja redovito se družimo u Zagrebu.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.