Maria iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da ljubi nakon showa: 'Upoznala sam osobu koja mi donosi mir'

U popularnom reality show "Gospodin Savršeni" ovoga tjedna dogodila se velika drama. Kandidatkinja Maria povukla je potez koji nitko nije očekivao, dobrovoljno napustivši vilu i borbu za srce neženje Petra, a sve zbog čina koji je podijelio gledatelje i pokrenuo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Tijekom napete ceremonije ruža, kada se činilo da će show napustiti njezina bliska prijateljica Maša, dogodio se preokret. Nakon što je Petar prozvao njezino ime i ponudio joj ružu koja jamči ostanak, dvadesetpetogodišnja Maria, podrijetlom iz Barcelone, odlučno ju je odbila. Svoj je postupak objasnila željom da spasi Mašu od ispadanja, ističući kako joj je njihovo prijateljstvo postalo važnije od natjecanja.

"Nas dvije smo ovdje nerazdvojne", izjavila je Maria, naglašavajući intenzitet odnosa koji su razvile u vili. Nije mogla zamisliti nastavak boravka bez prijateljice te je svojom žrtvom omogućila Maši da prihvati ružu i ostane u showu. Odluka je šokirala ne samo ostale djevojke, već i samog "Gospodina Savršenog", a gledatelji su ostali zapanjeni. Ipak, Mašin ostanak izazvao je i negativne reakcije, pri čemu su joj mnogi zamjerili što je prihvatila ružu umjesto da je napustila vilu zajedno s Marijom.

Maria je za Net.hr otkrila što sama misli o tome svemu.

"Jako me boli koliko je Maša dobila ružnih komentara. Ja sama znam koliko joj je bilo teško. Ja znam koliko je ona htjela da ode sa mnom. Da je ona izašla, jedan dečko bi imao djevojku manje nego drugi i to jednostavno tako ne ide. Maša i ja smo jako bliske i mnogo se volimo. Moja majka nju naziva svojom kćerkom, a njena majka mene svojom. Ja na Mašu nisam bila ljutita. Taj dan je bio jako težak za mene i znam da bih se pogubila tamo bez nje, jer mi je bila jedna od najbližih osoba. Ona je divna djevojka i s moje strane nema nikakve ljutnje. Gledajući ovo danas, imam osjećaj da sam je ja dovela u jako tešku situaciju. Zbog toga mi je jako žao... Vjerojatno bih isto postupila da se radilo o Moniki ili Sorayi. Ti odeš tamo pronaći ljubav, ali tu su 24 djevojke, ti piješ kavu, čistiš, plačeš, smiješ se, kuhaš, jedeš s tim djevojkama. U izolaciji zavoliš ljude puno brže i snažnije nego što bi vani. Ja obožavam te tri djevojke", naglasila je.