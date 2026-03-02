Maria iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Spakirala sam kofere prije ceremonije i nisam požalila što sam odbila ružu'

icon-close

Marijina emotivna reakcija, suze i odluka da napusti vilu pokrenuli su brojne rasprave među gledateljima. Za RTL.hr sada je iskreno progovorila o svemu – od nedostatka kemije s Petrom, snažnih prijateljstava koja su se razvila u vili, pa do trenutka u kojem je shvatila da želi otići.

Tvoje odbijanje ruže izazvalo je puno pažnje. Što te točno navelo na tako emotivnu i hrabru odluku?

Bilo je tu više stvari. Prije svega, kako su dani prolazili, postajalo mi je jasno da između mene i Petra nema prave romantične kemije. Mislim da bi se i on s tim mogao složiti. Nisam osjećala potrebu boriti se za nešto u što sama nisam bila potpuno uvjerena, pogotovo dok su neke djevojke možda osjećale nešto snažnije.

icon-expand Maria, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Taj dan je bio posebno težak. Anin odlazak me jako pogodio. U autu smo imale predivan trenutak, otvorile smo srce jedna drugoj, smijale se, pjevale i bile iskreno sretne što idemo zajedno na spoj. Nitko od nas nije očekivao da će dan tako završiti. Znam format showa, znam da djevojke ispadaju, ali nisam bila spremna na to da netko ispadne na spoju. Emocije su u vili pojačane, bez vanjskog svijeta reagiraš impulzivno. A ja sam jako emotivna osoba i reagiram u trenutku. Prije ceremonije ruža sam čak spakirala kofer jer sam očekivala da ću ispasti. Odbijanje ruže nisam požalila. Jedino kako sam formulirala razlog odlaska. Razumijem zašto je izazvalo pažnju, bila sam preemotivna. Ljudi nisu uvijek spremni na to.

icon-expand Maria, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li i prije nego što si shvatila da Maša neće dobiti ružu, htjela ići doma?

Iskreno, da. Već prije sam u sebi osjećala da možda želim ići kući. To nije bila stopostotno sigurna odluka, ali bila sam spremna na tu mogućnost. U vilu sam ušla s namjerom da pronađem potencijalnu ljubav. To se za mene u tom smislu nije dogodilo, ali sam zato upoznala jednu drugu vrstu ljubavi, svoje drage prijateljice. Taj dan je bio emocionalno jako intenzivan i već sam preispitivala svoje mjesto tamo. Međutim, kada sam shvatila da jedna od mojih najbližih prijateljica možda neće ostati, to je prelomilo u meni. S njom sam razgovarala o svemu, bila mi je velika podrška i oslonac, kao i ja njoj. Znala sam da bi mi ta noć bila jako teška da sam ostala bez nje. Moja odluka nije bila samo zbog jedne osobe, ali taj trenutak je definitivno ubrzao ono što sam već u sebi osjećala.

icon-expand Maria, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kako si se osjećala kada si donijela odluku da se odrekneš svoje prilike? Jesi li imala trenutke sumnje?

Kada sam donijela odluku, nisam osjećala ništa osim toga da želim izaći. Kada reagiram emotivno i impulzivno, razmišljam samo o trenutku, ne o posljedicama. Znam da to nije uvijek najpametnije, ali takva sam. Ta osobina me opekla mnogo puta, ali mi je donijela i mnogo lijepih trenutaka. Nisam imala sumnju u svoju odluku. Osjećala sam mir. Jednostavno nisam htjela da se borim vise za muškarca s kojim nisam imala kemiju. Teško da bi se između mene i Petra ili Karla razvila romantična ljubav, nije bilo iskri i ja sam okej s tim.

Zašto si, unatoč svemu, odlučila za prijateljstvo, a ne za vlastitu priliku za ljubav?

Iskreno, ne želim reći da sam birala prijateljstvo umjesto ljubavi. Birala sam iskrenost. Taj dan sam shvatila da između mene i Petra jednostavno nema kemije. I mislim da je to bilo obostrano. Nisam htjela ostati i "boriti se" za nešto u što sama ne vjerujem.

icon-expand Maria, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Prijateljstva su mi u životu izuzetno važna. Van kuće, skoro sve najčvršće i najdublje veze koje imam su prijateljske. Imam ljude za koje ne sumnjam da bi skočili u vatru za mene, i ja za njih. Svoja prijateljstva čuvam i shvaćam ih ozbiljno. Ali želim naglasiti da ja nisam žrtvovala se zbog Maše niti je ona mene izdala. Odluka je bila moja i temeljila se na tome da nisam vidjela romantičnu perspektivu za sebe tamo. A kad sam shvatila da bih uz to mogla izgubiti i jednu od najbližih osoba iz vile, jednostavno nisam imala potrebu ostati. Opet kažem, ljudi možda ne razumiju koliko se brzo vežeš za nekoga kada si s tim osobama 24 sata dnevno, bez mobitela, bez vanjskog svijeta, kada sve dijelite zajedno. Ne samo Maša, nego i Monika, Soraya, Iva, tamo su se stvorila prijateljstva za koja sam sigurna da će trajati.

Maša je na kraju prihvatila ružu. Jesi li očekivala da će to učiniti i smatraš li da je postupila ispravno?

Kad je Maša uzela ružu, ja sam već bila vani i nisam vidjela situaciju, ali sam čula izvana. Također kada sam se oprostila od nje, njoj je jako teško bilo. Ljudi zaboravljaju dio gdje ona govori da ne želi prihvatiti ružu. Mnogi samo vide njeno prihvaćanje ruže. Ona je bila spremna otići sa mnom.

icon-expand Maria, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ovo je show i format je takav da jedan dečko ne može imati djevojku manje nego drugi. Ona nije napravila ništa pogrešno. Donijela je tešku, ali korektnu odluku. Da je bilo obrnuto, ja bih isto napravila i onda bi ja bila dobila ove sve negativne komentare, a ne ona. Ako se oko nečega kajem, to je što sam je dovela u takvu situaciju. To mi je jako jako teško palo. Kad sam vidjela komentare nakon emitiranja, zaboljelo me je. Ona ne zaslužuje ružne riječi i ne želim da itko u moje ime napada nekoga tko je postupio ispravno. Ja samo ljubav za nju imam i za njenu obitelj.

Jesi li osjećala da se između tebe i Petra može dogoditi ljubav?

Na prvom "čokolada" spoju bila sam jako nervozna. Nisam ni o čemu puno razmišljati mogla. Zato sam toliko puno i pričala o čokoladi haha. Kako su dani prolazili, postajalo je očito da nisam njegov tip djevojke. Vidjela sam da s nekim djevojkama postoji kemija koju mi nismo imali.

icon-expand Maria J, Gospodin Savrešeni FOTO: RTL

Rugby spoj mi je bio predivan i na individualnom spoju sam se osjećala lijepo. Čak sada mislim da se ja nisam iskazala na tom rugby dateu, ne bih ni na single date bila pozvana. Na tom dateu sam imala jako divno vrijeme, tu sam uživala, onda nakon toga je bio trenutak gdje sam dobila ružu pred svima i to mi je bilo divno, međutim kako sada gledam a polako i tada u vili, jednostavno nema ili nije bilo romantične kemije. Ako ista, prijateljstvo, ali Petar i ja smo drugačiji vjerojatno u mnogim aspektima života, on je dosta suzdržan, treba mu vrijeme da se otvori, dok ja iskreno idem na sve ili ništa, pogotovo nakon moje prošle veze koja me je promijenila jako. Zelim jednostavno da moj Gospodin Savršeni zna kakva sam, zna da imam možda srce poete, da imam tu neku ideju što želim i što ne. Ne želim vise gubiti vrijeme na nešto sto long-term ne bi funkcioniralo. Takva sam, kakva sam. Probala sam, nije bilo iskrica i to je to.

Bila si jako potresena Aninim odlaskom i dolaskom novih djevojaka. Što te najviše pogodilo?

Najviše me pogodio način na koji je Ana izbačena. Nisam to očekivala i nisam imala vremena procesuirati što se događa jer smo se odmah nakon toga morale spremati za koktel party, za koji uopće nisam ni znala da će biti taj dan. Nisam bila spremna. Zvuči možda naivno jer svi znamo u kakav show dolazimo i da će djevojke ispadati, ali nitko od nas se nije nadao da ćemo se tako brzo vezati jedni za druge. U vili si 24/7 s tim ljudima, bez vanjskog svijeta, i emocije su pojačane.

icon-expand GS - Maria FOTO: RTL

Ana mi je predraga. Ona je jako mirna djevojka, ima ljubavi za sve. Nismo bile najbliže, svaka je imala svoju grupu, ali imale smo nekoliko stvarno lijepih, dubokih razgovora. Ona je osoba kojoj treba vremena da se otvori, ali kad se otvori, shvatiš koliko je predivna iznutra, jednako kao i izvana. Teško mi je palo što sam se vratila u vilu i znala da je više neću vidjeti tamo. Što se tiče novih djevojaka, Žaklina i Sofija su mi bile preslatke. Imala sam vremena malo procesuirati njihov dolazak i htjela sam ih dočekati jer sam pretpostavljala da je njima još teže, doći u kuću nakon takvog ulaska na dejt nije lako. Kod Ivone i Anđele je jednostavno bio loš dan za mene. Još sam bila pod dojmom Aninog i Ivinog odlaska i nisam bila emotivno spremna upoznavati nove ljude. Nije bilo ništa osobno protiv njih. Čak mi je žao što ih nisam ljepše dočekala. One su dvije jako lijepe djevojke, djeluju simpatično, ali jednostavno nismo imale dovoljno vremena da se bolje upoznamo kako bih mogla formirati neko ozbiljnije mišljenje.

Po čemu ćeš pamtiti svoje sudjelovanje?

Sudjelovanje u showu pamtit ću po prijateljstvima koja su nastala, po novom iskustvu i po tome koliko me to sve naučilo o meni samoj. Prvi put u životu sam napravila nešto ovako hrabro i stvarno mi je drago što sam se usudila. Bilo je i predivnih i teških trenutaka, ali ono što sam dobila iz svega toga je neprocjenjivo – nova prijateljstva, još više ljubavi prema sebi i potvrdu da mogu napraviti sve ako vjerujem u sebe.

icon-expand Maria, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Moram pohvaliti cijelu ekipu iza kamera, producente, snimatelje, makeup i dress tim, sve ljude koji su brinuli o nama. To je zaista divna ekipa i nikada se nisam osjećala sama. Shvatila sam i da se mogu izboriti za sebe. Nisam više tiha djevojčica koja dopušta da se gazi po njoj, kakva sam možda bila prije par godina. Ponosna sam na sebe. Zanimljivo je gledati sebe iz ove perspektive i shvatiti da sam postala žena na koju bi moja mlađa verzija bila ponosna. Nije lako živjeti samostalno pa onda odjednom dijeliti prostor s 24 djevojke, prvih nekoliko dana bilo je izazovno. Ali uspjela sam. Uspjela sam ostati svoja. Unatoč svim suzama taj dan, ne želim zaboraviti taj svoj osmijeh u svakoj epizodi koju sam imala, mislim da je moj osmijeh bio iskren i od srca. I drago mi je što ga nisam izgubila. Voljela bih sebe gledati češće baš tako, snažnu, emotivnu, ali sretnu. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Marijom