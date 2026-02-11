Maria otkrila Petru što je za nju ljubav: 'Tražim nekoga tko će htjeti plesati sa mnom po kući i s ponosom me držati za ruku'

Gospodin Savršeni Petar na spoj je pozvao Mariju . Njih su dvoje tako ugodno razgovarali uz vino i večeru, a Maria mu je otkrila detalje iz svoje prošlosti i bivše veze. "Bila je burna veza i bili smo zaručeni. Jako sam ga voljela, ali je on imao neke probleme s prošlošću koji su ga mučili. To mi je bio jedan od najtežih perioda u životu", priznala je Maria.

"Tražim nekoga tko će htjeti plesati sa mnom po kući, tko će me s ponosom držati za ruku, tko će donijeti kući mačku ako vidi mačku na cesti", slikovito je opisala svoje želje, naglašavajući važnost dobrote i načina na koji se muškarac odnosi prema drugima. Petra je njezina iskrenost i spontanost duboko impresionirala. "Njen odgovor je vrlo spontan i iskren, ono što joj je prvo palo na pamet, što je rijetkost", komentirao je, dodajući kako ga njezina mirna aura opušta.

Unatoč pozitivnom dojmu i otvorenom razgovoru, na kraju večeri Petar nije dao Mariji ružu. "Nisam tužna, ali ne mogu reći da me nije iznenadilo. To je njegova odluka i ja je poštujem", poručuje.

