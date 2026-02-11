Maria otvorila dušu na spoju s Petrom: 'Bila sam u jako burnoj vezi i bili smo zaručeni'

Nakon što je briljirala na ragbi terenu, Maria je pokazala svoju nježniju stranu, opuštajući se u Petrovom društvu. Otvoreno je progovorila o svojoj prošlosti, otkrivši da iza sebe ima burnu vezu koja je završila prekidom zaruka. To iskustvo, kako je objasnila, naučilo ju je što uistinu traži u partneru. "Bila je burna veza i bili smo zaručeni. Jako sam ga voljela, ali je on imao neke probleme s prošlošću koji su ga mučili. To mi je bio jedan od najtežih perioda u životu", priznala je Maria.

"Tražim nekoga tko će htjeti plesati sa mnom po kući, tko će me s ponosom držati za ruku, tko će donijeti kući mačku ako vidi mačku na cesti", slikovito je opisala svoje želje, naglašavajući važnost dobrote i načina na koji se muškarac odnosi prema drugima.