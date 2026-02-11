Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Maria otvorila dušu na spoju s Petrom: 'Bila sam u jako burnoj vezi i bili smo zaručeni'

Nakon iscrpljujuće i napete ragbi utakmice koja je testirala fizičke granice, Gospodin Savršeni i djevojke pokazali su svoju ranjiviju stranu. Adrenalin s terena zamijenile su iskrene emocije na dugo iščekivanim spojevima. Petar je na spoj pozvao Mariju

RTL.hr
11.02.2026 22:00

Nakon što je briljirala na ragbi terenu, Maria je pokazala svoju nježniju stranu, opuštajući se u Petrovom društvu. Otvoreno je progovorila o svojoj prošlosti, otkrivši da iza sebe ima burnu vezu koja je završila prekidom zaruka. To iskustvo, kako je objasnila, naučilo ju je što uistinu traži u partneru. "Bila je burna veza i bili smo zaručeni. Jako sam ga voljela, ali je on imao neke probleme s prošlošću koji su ga mučili. To mi je bio jedan od najtežih perioda u životu", priznala je Maria.

"Tražim nekoga tko će htjeti plesati sa mnom po kući, tko će me s ponosom držati za ruku, tko će donijeti kući mačku ako vidi mačku na cesti", slikovito je opisala svoje želje, naglašavajući važnost dobrote i načina na koji se muškarac odnosi prema drugima.

Maria, Gospodin Savršeni
Maria, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Petra je njezina iskrenost i spontanost duboko impresionirala. "Njen odgovor je vrlo spontan i iskren, ono što joj je prvo palo na pamet, što je rijetkost", komentirao je, dodajući kako ga njezina mirna aura opušta.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Marijom

maria gospodin savršeni petar gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'

Manuela za RTL.hr nakon što ju je Petar izbacio iz 'Gospodina Savršenog': 'Bila sam zbunjena'

Tko je Maša iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna crnka iz BiH zaljubila se u Petra

Tko će komu podmetnuti nogu? Grupni spoj na sportskom terenu otkrit će tko je spreman na sve: 'On je moj najbolji trofej!'

ANKETA Vidite li snažnu kemiju između Ive i Karla?

Rubina iz 'Gospodina Savršenog' otkrila zašto se preselila u Dubai odmah nakon showa: 'Osjetila sam potrebu'