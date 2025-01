Marina, Sarah i Maja su grupica za sebe, a jednoj od njih to ne odgovara: 'Onda ti idi k ostalima'

Sarah je otkrila zašto nije draga prema svima. ''Nisam draga prema svima i mislim da nitko niti ne bi trebao biti. Mislim da ljude trebamo svrstavati prema tome kakvi su oni prema tebi, tako ti prema njima'', objasnila je Sarah. Marina se ponovno požalila kako se osjeća izdvojenom.

''Možemo se izdvojiti na svoj način, ali da smo bliže njima. Mi smo sad ovako previše daleko'', priznala im je, ali Sarah i Maja tvrde da im je tako lijepo te da ih nije briga.

''Zašto uopće da budem s njima, ma boli me briga? Ja sam ja, ti si ti, zato te i volim. I tebe volim, ali moraš shvatiti da to što je tamo, to nije realnost, to je samo krinka'', objasnila je Sarah Marini.

Show 'Gospodin Savršeni' pogledajte odmah na platformi Voyo.

