Gospodin Savršeni

Marinela dirljivom objavom čestitala Barbari rođendan: 'Ne mogu zamisliti život bez tebe. Najvažnija si osoba u mom životu'

Bivše kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' Marinela i Barbara postale su najbolje prijateljice

RTL.hr
27.08.2025 11:46

Iako nisu pobijedile u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', Marinela i Barbara iz njega su ponijele nešto za njih vrjednije – prijateljstvo koje se pretvorilo u neraskidivu vezu. Danas žive zajedno, često putuju i ne kriju koliko im znači međusobna podrška.

Marinela, Barbara
Marinela, Barbara FOTO: Instagram

Barbara je jučer proslavila 23. rođendan, a tim je povodom Marinela na Instagramu objavila niz emotivnih storyja. "26.8. datum koji odsada za mene ima posebno značenje. To je dan kada slaviš ti, najvažnija osoba u mom životu", napisala je, prisjetivši se kako su se upoznale.

"Prije točno godinu dana nismo ni znale da će se naši putevi ukrstiti, a danas ne mogu zamisliti svoj život bez tebe", dodala je Marinela, naglasivši da su u Grčkoj možda propustile osvojiti 'Savršenog', ali su pronašle nešto daleko vrjednije – ljubav u obliku prijateljstva. "Od tada dijelimo sve... smijeh, suze, zagrljaje, tajne, priče do jutra. Ma jao, svaki dan je nova avantura. Jako sam zahvalna što mi je tebe poslao život. Ti moju radost činiš baš onakvom kakva treba biti", poručila je Barbari.

Marinela i Barbara
Marinela i Barbara FOTO: Instagram

Na kraju joj je poželjela sretan rođendan emotivnim riječima: "Želim ti da ti život donese samo ljepotu i radost jer ništa manje od toga ne zaslužuješ. Volim te beskonačno." Uz šalu je dodala i: "Ženo, imaš 23 godine – želim da se više ne svađamo oko toga tko će pospremiti stan."

Gospodin Savršeni

