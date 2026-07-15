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Gospodin Savršeni

Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' ponovno zajedno, izgledaju bolje nego ikada prije

Bivše kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' Marinela i Barbara ponovno zajedno

RTL.hr
15.07.2026 20:00

Iako u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' nisu pronašle ljubav, Marinela i Barbara iz showa su ponijele nešto što se pokazalo jednako vrijednim – iskreno i čvrsto prijateljstvo.

Djevojke su se zbližile tijekom snimanja na Rodosu, a njihov se odnos nastavio razvijati i nakon povratka u Hrvatsku. Marinela je u showu pokušavala osvojiti Šimu, dok je Barbara bila usredotočena na Miloša, no na kraju su obje stigle do završnice bez ljubavnog raspleta kojem su se nadale. Marinela i Barbara poslije su isticale da su upravo jedna u drugoj pronašle najveću podršku.

Marinela i Barbara
Marinela i Barbara FOTO: Instagram

Nakon završetka showa postale su gotovo nerazdvojne, zajedno su putovale, izlazile i redovito dijelile zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Svojedobno su otkrile i da su postale cimerice te da su oko pola godine živjele zajedno u Zagrebu.

Njihovo prijateljstvo obilježila su i brojna zajednička putovanja. Posjetile su Dubai, odmarale se u Makarskoj te često pokazivale da su ostale bliske i nakon što su se kamere ugasile. Marinela je Barbari jednom prilikom posvetila i emotivnu rođendansku poruku u kojoj je istaknula koliko joj znači i koliko je važna osoba u njezinu životu.

Marinela i Barbara, Gospodin Savršeni
Marinela i Barbara, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ipak, životne su ih okolnosti nakratko razdvojile. Marinela se vratila u rodnu Požegu, gdje je pokrenula vlastiti posao i otvorila beauty salon, dok je Barbara nastavila živjeti u Zagrebu. Zbog udaljenosti su se njihovi zajednički trenuci rjeđe pojavljivali na društvenim mrežama pa su se pojedini pratitelji počeli pitati jesu li i dalje bliske.

Sada su Marinela i Barbara pokazale da njihovu prijateljstvu udaljenost ipak ne može ništa. Na društvenim mrežama podijelile su zajedničku fotografiju iz lifta, na kojoj poziraju nasmijane i odjevene u atraktivne kupaće kostime.

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