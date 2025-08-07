Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' zablistale u bikinijima i provokativnim fotkama zaludile pratitelje na Instagramu

Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' i dalje uživaju na zajedničkom ljetovanju, a najbolje trenutke objavljuju na društvenim mrežama. Tako su sada na Instagramu iznenadile pratitelje fotografijama u bikinijima.

Inače, Marinela i Barbara su se sprijateljile u showu te su ostale vrlo bliske i nakon završetka sezone. Iako niti jedna nije pobijedila, obje su istaknule kako su se s tom odlukom vrlo brzo pomirile, a u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' su otkrile i da žive zajedno te često putuju. Ove godine obišle su gotovo cijelu obalu.