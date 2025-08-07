Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' zablistale u bikinijima i provokativnim fotkama zaludile pratitelje na Instagramu

Bivše kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' Marinela i Barbara pokazale kako uživaju na ljetovanju

RTL.hr
07.08.2025 14:00

Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' i dalje uživaju na zajedničkom ljetovanju, a najbolje trenutke objavljuju na društvenim mrežama. Tako su sada na Instagramu iznenadile pratitelje fotografijama u bikinijima. 

Marinela Grljušić
Marinela Grljušić FOTO: Instagram

Inače, Marinela i Barbara su se sprijateljile u showu te su ostale vrlo bliske i nakon završetka sezone. Iako niti jedna nije pobijedila, obje su istaknule kako su se s tom odlukom vrlo brzo pomirile, a u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' su otkrile i da žive zajedno te često putuju. Ove godine obišle su gotovo cijelu obalu.

Barbara Mandarić
Barbara Mandarić FOTO: Instagram

Prijavi se u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'. Prijave su na linku.

POGLEDAJTE 'SPILL THE TEA' S BARBAROM:

Barbara Mandarić gospodin savršeni Marinela Grljušić
Gospodin Savršeni

Stankica iz 'Gospodina Savršenog' oduševila u haljini otvorenih leđa, a pohvalila ju je i - Maida

Moglo bi te zanimati

Prijateljstvo koje traje! Marinela i Barbara partijale u Makarskoj, objavile i video

Kakav duo! Šime i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' ponovno zajedno: 'Imamo istu frizuru'

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' 'zapalila' sve provokativnim fotografijama: 'Kakva figura!'

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila zašto je nestala s društvenih mreža: 'Iskreno...'

Marineli iz 'Gospodina Savršenog' se ostvario životni san: 'To sam čekala 23 godine'

Šime i Miloš vikend proveli s Barbarom i Marinelom: Evo kako su se proveli