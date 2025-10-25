Novosti
Gospodin Savršeni

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila novim izgledom! Pokazala kako joj stoji frčkava kosa

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako joj stoji frčkava kosa

RTL.hr
25.10.2025 21:00

Marinela iz showa 'Gospodin Savršeni' na Instagramu je iznenadila pratitelje promjenom frizurom. Marinelu smo inače navikli vidjeti s dugom ravnom ili valovitom kosom, no sada je pokazala i kako joj stoji frčkava kosa.

Marinela, Gospodin Savršeni
Marinela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Marinela je nedavno za RTL.hr otkrila da je pokrenula vlastiti posao u Požegi. "Krećem u beauty industriju, odlučila sam u Požegi otvoriti svoj medicinsko-kozmetički salon koji će se prostirati na više od 200 kvadrata. Bit će to mjesto koje spaja njegu, znanost i estetiku, i u kojem će svatko moći pronaći nešto za sebe. Osobno ću se najviše baviti problematikom kože i tretmanima lica, jer sam i sama prošla kroz fazu borbe s aknama. Znam kako to utječe na samopouzdanje, znam kako se čovjek osjeća kad se ne osjeća dobro u vlastitoj koži - doslovno. Budući da sam medicinske struke, prirodno se sve spojilo: znanje, iskustvo i velika ljubav prema koži", poručila je Marinela.

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako su on i njegov brat izgledali prije 13 godina: 'Bebe, lete godine'

