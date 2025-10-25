Marinela iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila novim izgledom! Pokazala kako joj stoji frčkava kosa

Podsjetimo, Marinela je nedavno za RTL.hr otkrila da je pokrenula vlastiti posao u Požegi. "Krećem u beauty industriju, odlučila sam u Požegi otvoriti svoj medicinsko-kozmetički salon koji će se prostirati na više od 200 kvadrata. Bit će to mjesto koje spaja njegu, znanost i estetiku, i u kojem će svatko moći pronaći nešto za sebe. Osobno ću se najviše baviti problematikom kože i tretmanima lica, jer sam i sama prošla kroz fazu borbe s aknama. Znam kako to utječe na samopouzdanje, znam kako se čovjek osjeća kad se ne osjeća dobro u vlastitoj koži - doslovno. Budući da sam medicinske struke, prirodno se sve spojilo: znanje, iskustvo i velika ljubav prema koži", poručila je Marinela.

