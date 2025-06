Marinela iz 'Gospodina Savršenog' odvažila se na veliku promjenu nakon dvije godine: 'Bila sam malo nervozna'

Inače, Marinela je nedavno uživala u odmoru na Maldivima odakle je dijelila bajkovite prizore. Na društvenim mrežama progovorila je i o svojim strahovima.

"Kao mala, stalno sam sanjala da se utapam. San nije mogao završiti dok ne potonem i onda vidim sebe samu usred oceana. More sam rijetko viđala - moji su iz Slavonije, a ja do skoro 18. nisam znala plivati u dubini. Roniti bez da začepim nos? Naučila tek prije dvije godine. Skok na glavu? Prošle godine, uz drhtave noge i hrpu pokušaja. I sad, sad ronim s morskim psima?! A strah od njih? Ogroman. Ali znate što? Mogu ja to. Vrijeme je da ocean i morski psi iz noćne more postanu moji saveznici", otkrila je.