Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je li se odrekla posla čistaćice sada kada je poduzetnica

Marinela je nedavno otvorila salon, ali i otkrila što i dalje uz to radi

RTL.hr
28.10.2025 13:00

Marinela Grljušić, javnosti najpoznatija po sudjelovanju u showu 'Gospodin Savršeni', ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Svojom najnovijom objavom na duhovit je način prikazala svestranost i trud koji stoje iza ostvarenja snova jedne mlade poduzetnice.

U kratkom i simpatičnom videu, Marinela se pojavljuje u potpuno ležernom izdanju, s gumenim rukavicama na rukama, energično čisteći kupaonicu. Uz popularnu glazbenu podlogu, na video je dodala tekst: "Čistačica, Missica, taksi vozačica, vlasnica Beauty salona", čime je otkrila sve poslove koje trenutačno radi. Cijelu je objavu popratila opisom: "Priča jedne 20-godišnjakinje u 21. stoljeću", naglašavajući kako izgleda put do uspjeha.

Marinela, Gospodin Savršeni
Marinela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ova objava dolazi samo dan nakon što je Marinela javno objavila otvaranje vlastitog kozmetičkog salona u Požegi.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Njezini pratitelji reagirali su s oduševljenjem, a komentari podrške nisu izostali. "Svaka čast, nije sramota ništa raditi", "Cura za sve... malo je danas takvih cura", i "Mala svaka čast zaraditi pošteno bez sponzora je velika stvar", samo su neke od poruka koje su joj uputili. 

marinela gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Valentina iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Kada ljubav pokuca na moja vrata, sigurno će dobiti dobrodošlicu, a usporedbe s Evom Mendes mi gode'

Moglo bi te zanimati

Valentina iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Kada ljubav pokuca na moja vrata, sigurno će dobiti dobrodošlicu, a usporedbe s Evom Mendes mi gode'

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' iznenadila novim izgledom! Pokazala kako joj stoji frčkava kosa

Miloš iz 'Gospodina Savršenog' pokazao kako su on i njegov brat izgledali prije 13 godina: 'Bebe, lete godine'

Laura iz 'Gospodina Savršenog' iskreno: 'Ne znam napraviti sarmu i ne planiram naučiti'

Maida iz 'Gospodina Savršenog' pokazala mjesto gdje je najsretnija

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako joj je lice izgledalo prije dvije godine: 'Šminku sam stavljala i kad sam išla baciti smeće'