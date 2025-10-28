Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je li se odrekla posla čistaćice sada kada je poduzetnica

Marinela Grljušić, javnosti najpoznatija po sudjelovanju u showu 'Gospodin Savršeni', ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Svojom najnovijom objavom na duhovit je način prikazala svestranost i trud koji stoje iza ostvarenja snova jedne mlade poduzetnice.

U kratkom i simpatičnom videu, Marinela se pojavljuje u potpuno ležernom izdanju, s gumenim rukavicama na rukama, energično čisteći kupaonicu. Uz popularnu glazbenu podlogu, na video je dodala tekst: "Čistačica, Missica, taksi vozačica, vlasnica Beauty salona", čime je otkrila sve poslove koje trenutačno radi. Cijelu je objavu popratila opisom: "Priča jedne 20-godišnjakinje u 21. stoljeću", naglašavajući kako izgleda put do uspjeha.