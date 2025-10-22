Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako joj je lice izgledalo prije dvije godine: 'Šminku sam stavljala i kad sam išla baciti smeće'

icon-close

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Marinela otkrila je već ranije kako je prije imala velikih problema s lice. "Meni su se akne javile tek s 19 godina. Znači, osvojila sam izbor za miss i tad kad trebam biti najljepša, meni se dogodi to", napisala je Marinela nedavno. Sada je ponovno podijelila fotografije svoga lica prije dvije godine i danas.

icon-expand Marinela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"I evo, moje lice prije nekoliko dana, bez šminke, bez filtera. Dočekala sam rođendan bez šminke. Da ste to rekli Marineli prije dije godine, rekla bi da joj je to san. Tada sam šminku morala stavljati i kad sam išla baciti smeće jer sam njome prekrivala svoje nezadovoljstvo. Danas sam zahvalna što sam prošla taj put i što mogu pomoći drugima da se osjećaju bolje u svojoj koži. Zajedničkim snagama možemo naučiti vjerovati procesu i vjerovati sebi", naglasila je Marinela.

icon-expand Marinela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Nedavno je o novim poslovnim planovima govorila za RTL.hr. "Krećem u beauty industriju, odlučila sam u Požegi otvoriti svoj medicinsko-kozmetički salon koji će se prostirati na više od 200 kvadrata. Bit će to mjesto koje spaja njegu, znanost i estetiku, i u kojem će svatko moći pronaći nešto za sebe. Osobno ću se najviše baviti problematikom kože i tretmanima lica, jer sam i sama prošla kroz fazu borbe s aknama. Znam kako to utječe na samopouzdanje, znam kako se čovjek osjeća kad se ne osjeća dobro u vlastitoj koži - doslovno. Budući da sam medicinske struke, prirodno se sve spojilo: znanje, iskustvo i velika ljubav prema koži", zaključila je. POGLEDAJTE SPILL THE TEA S MARINELOM: