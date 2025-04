Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što je kod muškarca obara s nogu: 'To može biti čista desetka s karakterom'

Istaknula je da njezinom idealnom muškarcu ne mogu smetati njezine prijateljice i da je to za ocjenu 1. "Ako me voli i poštuje, onda poštuje i moje izbore, uključujući prijateljice. Ne mora ih obožavati, ali mora znati granicu između iskrene brige i kontrole", objasnila je Marinela.

Priznala je da je muškarcu veliki plus ako je Dalmatinac i da je to za ocjenu 10. "Ti, ja, sunce i more. Što više treba?" istaknula je. "Dalamtinci su često karizmatični, šarmantni, zabavni i puni života, ali zna biti i malo tvrdoglavosti, "ja san ti muško", i te spike. No ako zna balansirati taj južnjački ego s poštovanjem prema meni - e onda to može biti čista desetka s karakterom", dodala je.

Komentirala je situaciju da muškarac izabere neku drugu bi li dobio šansu da se pokaje. "Možda i je izabrao drugu, jer sam ja oduvijek bila prva. Ne praštam slijepo, ali ne zatvaram vrata zbog ponosa. Puštam život da pokaže svoje karte, ali se ne gubim u toj igri. To je razlika između moje snage i ega - ja znam tko sam i zato ne moram ništa dokazivati, ni kroz osvetu ni kroz tvrdoglavu nedostupnost", objasnila je Marinela.