Iznenadila pratitelje! Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako je izgledala prije pet godina: 'Bila sam potpuno drugačija'

Marinela, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', na Instagramu je podijelila fotografiju kojom je otkrila kako je izgledala prije pet godina.
"Upravo sam gledala svoje stare storije i shvatila koliko sam tada bila drugačija. Kad se osvrnem, ponekad mi je neugodno, ali zapravo mi je drago vidjeti koliko sam odrasla. U jednoj knjizi pročitala sam da žene najviše sazrijevaju od 16. do 23. godine – i bome, istina je. Težak put me oblikovao. Svaka mi čast na tome, a veselim se i svim izazovima koji tek dolaze, jer upravo oni nas najbrže mijenjaju", napisala je u opisu objave.
Iako se nakon završetka showa više ne pojavljuje često na televiziji, Marinela je ostala aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima povremeno dijeli trenutke iz privatnog života – uključujući i one vezane uz estetske zahvate.
Ranije je iskreno priznala kako je usne popunila hijaluronom te se podvrgnula nekoliko tretmana lipolize podbratka, metode kojom se injekcijama uklanjaju masne naslage ispod brade.
