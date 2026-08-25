Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala savršenu figuru: U crvenom badiću ostavlja bez daha

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' , Marinela Grljušić , uživa u ljetnim danima, a sada je na svom Instagram profilu podijelila atraktivnu fotografiju s mora. Pozirajući u crvenom badiću, Marinela je pokazala savršenu figuru i preplanuli ten te još jednom oduševila svojim izgledom.

Podsjetimo, Marinela je nedavno bila na operaciji povećanja grudi, a s pratiteljima je na Instagram profilu podijelila svoj put.

Marinela danas uspješno gradi karijeru na društvenim mrežama i vodi vlastiti beauty salon, a sa svojim pratiteljima redovito dijeli detalje iz privatnog i poslovnog života.