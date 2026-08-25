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Gospodin Savršeni

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' pokazala savršenu figuru: U crvenom badiću ostavlja bez daha

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' uživa u ljetu

RTL.hr
25.08.2026 10:00

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog', Marinela Grljušić, uživa u ljetnim danima, a sada je na svom Instagram profilu podijelila atraktivnu fotografiju s mora. Pozirajući u crvenom badiću, Marinela je pokazala savršenu figuru i preplanuli ten te još jednom oduševila svojim izgledom.

Marinela, Gospodin Savršeni
Marinela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Otvoreno o putu povećanja grudi

Podsjetimo, Marinela je nedavno bila na operaciji povećanja grudi, a s pratiteljima je na Instagram profilu podijelila svoj put.

Marinela danas uspješno gradi karijeru na društvenim mrežama i vodi vlastiti beauty salon, a sa svojim pratiteljima redovito dijeli detalje iz privatnog i poslovnog života.

Marinela, Gospodin Savršeni
Marinela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Inače, Marinela je u četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog' stigla do superfinala u borbi za Šimino srce, no on je na kraju odabrao Vanju.

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Gospodin Savršeni

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