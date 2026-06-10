Marinela iz 'Gospodina Savršenog' povećala grudi: 'Odabrala sam implantate u obliku suze, a što se tiče veličine...'

Marinela Grljušić, koju je domaća publika upoznala u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', otvoreno je progovorila o estetskom zahvatu povećanja grudi kojem se nedavno podvrgnula. Danas uspješno gradi karijeru na društvenim mrežama i vodi vlastiti beauty salon, a sa svojim pratiteljima redovito dijeli detalje iz privatnog i poslovnog života

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Iako kaže da joj povećanje grudi nije bila dugogodišnja želja, povremeno je razmišljala o tome kako bi voljela nešto puniji dekolte, pod uvjetom da rezultat izgleda prirodno. Odluka je, priznaje, stigla spontano nakon konzultacija s liječnikom. "Imala sam potpuno povjerenje u njega i njegov tim, dobila sam termin brže nego što sam očekivala i jednostavno sam rekla sama sebi: 'Zašto ne?'", kazala je Marinela za Net.hr. Prije operacije nije osjećala strah ni dvojbe jer je od samog početka imala povjerenja u liječnički tim. Sam zahvat prošao je mnogo jednostavnije nego što je očekivala, a najviše ju je iznenadio osjećaj nakon buđenja iz anestezije. "Zaspala sam, sanjala i probudila se. U jednom trenutku sam doslovno pomislila: 'Čekaj malo, pa ovo nije san, ja stvarno imam nove grudi.'"

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Posebno ističe da je oporavak bio znatno lakši nego što je zamišljala. Već nekoliko dana nakon operacije vratila se poslu u svom beauty studiju, a protiv bolova uzela je tek jednu tabletu. Marinela je odabrala anatomske implantate od 350 mililitara, a konačnu odluku o veličini prepustila je liječniku. Priznaje da je u jednom trenutku strahovala da bi implantati mogli biti preveliki, no danas smatra da je stručna procjena bila pun pogodak. "Da sam slušala samu sebe, vjerojatno bih odabrala manje implantate, a danas mislim da bi mi bili premali. Ovako mi je rezultat doslovno savršen za moje tijelo."

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Desetak dana nakon zahvata otputovala je u Egipat, gdje se i dalje oporavlja, a kaže kako bez problema normalno funkcionira. Dodaje da su i ljudi iz njezine okoline iznenađeni koliko se dobro osjeća. Kada je riječ o reakcijama najbližih, najviše ju je brinulo kako će vijest primiti njezina majka. Ipak, reakcija je bila bolja nego što je očekivala, a podršku je dobila i od prijatelja, iako su mnogi isprva bili iznenađeni njezinom odlukom.

icon-expand Marinela, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram