Marinela iz 'Gospodina Savršenog' povećala grudi: 'Odabrala sam implantate u obliku suze, a što se tiče veličine...'

Iako kaže da joj povećanje grudi nije bila dugogodišnja želja, povremeno je razmišljala o tome kako bi voljela nešto puniji dekolte, pod uvjetom da rezultat izgleda prirodno. Odluka je, priznaje, stigla spontano nakon konzultacija s liječnikom. "Imala sam potpuno povjerenje u njega i njegov tim, dobila sam termin brže nego što sam očekivala i jednostavno sam rekla sama sebi: 'Zašto ne?'", kazala je Marinela za Net.hr.
Prije operacije nije osjećala strah ni dvojbe jer je od samog početka imala povjerenja u liječnički tim. Sam zahvat prošao je mnogo jednostavnije nego što je očekivala, a najviše ju je iznenadio osjećaj nakon buđenja iz anestezije. "Zaspala sam, sanjala i probudila se. U jednom trenutku sam doslovno pomislila: 'Čekaj malo, pa ovo nije san, ja stvarno imam nove grudi.'"
Posebno ističe da je oporavak bio znatno lakši nego što je zamišljala. Već nekoliko dana nakon operacije vratila se poslu u svom beauty studiju, a protiv bolova uzela je tek jednu tabletu.
Marinela je odabrala anatomske implantate od 350 mililitara, a konačnu odluku o veličini prepustila je liječniku. Priznaje da je u jednom trenutku strahovala da bi implantati mogli biti preveliki, no danas smatra da je stručna procjena bila pun pogodak. "Da sam slušala samu sebe, vjerojatno bih odabrala manje implantate, a danas mislim da bi mi bili premali. Ovako mi je rezultat doslovno savršen za moje tijelo."
Desetak dana nakon zahvata otputovala je u Egipat, gdje se i dalje oporavlja, a kaže kako bez problema normalno funkcionira. Dodaje da su i ljudi iz njezine okoline iznenađeni koliko se dobro osjeća.
Kada je riječ o reakcijama najbližih, najviše ju je brinulo kako će vijest primiti njezina majka. Ipak, reakcija je bila bolja nego što je očekivala, a podršku je dobila i od prijatelja, iako su mnogi isprva bili iznenađeni njezinom odlukom.
S pozitivnim komentarima susrela se i na društvenim mrežama. Umjesto osuda koje je očekivala, stigle su joj stotine poruka podrške. "Po prvi put u životu da me nisu osudili."
Govoreći o iskustvu povećanja grudi, Marinela ističe kako se ne treba previše opterećivati tuđim pričama jer je svaki oporavak drugačiji. Smatra da je jedan od najčešćih mitova vezan uz zahvat uvjerenje da ga biraju isključivo žene koje nisu zadovoljne svojim izgledom. "Ja sam bila zadovoljna svojim tijelom i prije operacije, ovo je jednostavno bila mala promjena koju sam željela napraviti za sebe."
Za kraj poručuje ženama koje razmišljaju o operaciji da se dobro informiraju, razgovaraju sa stručnjacima i odluku donesu zbog sebe, a ne zbog očekivanja drugih.