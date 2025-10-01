Novosti
Gospodin Savršeni

Marinela iz 'Gospodina Savršenog' preselila u novi stan u Požegi. Nije sve prošlo glatko: 'Zamisli, seliš se, a lift se renovira'

Marinela, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', donijela je veliku životnu odluku – vratila se živjeti u svoj rodni grad Požegu, a sada je otkrila i da se službeno preselila u novi stan

01.10.2025 17:00

Otkrila je i da proces selidbe nije tekao bez problema. Podijelila je video u kojem nosi stvari niz stepenice te poručila: "Zamisli, seliš se, a lift se renovira."

Marinala, Gospodin Savršeni
FOTO: Instagram

Otkrila je i da je provela prvu noć u svom novom stanu u Požegi.

Marinela, Gospodin Savršeni
FOTO: Instagram

Za RTL.hr je nedavno otkrila kako se odlučila vratiti u svoj rodni grad. "U Požegu sam se odlučila vratiti prvenstveno iz poslovnih razloga, planiram nešto svoje pokrenuti tamo. To je moj grad, tamo su moji ljudi i uvijek se rado vraćam jer smatram da Požega ima veliki potencijal. Osim toga, tamo je i moja obitelj. Moj brat je sada već punoljetan i on mi je najdraža osoba na svijetu, puno se smijemo i sretna sam uz njega i sestru. A vjerujem da zajedno možemo napraviti puno lijepih stvari. Želim ih činiti sretnima i biti uz njih. Zagreb mi je također drag i pružio mi je puno toga, ali osjećam da je sada pravo vrijeme da se vratim kući i gradim nešto baš tamo", otkrila je Marinela.

