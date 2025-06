Marinela iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o objavi 'Moj bivši je budući' i Šimi: 'Iskreno...'

Ipak, sada je Marinela za RTL.hr otkrila što svojom porukom htjela poručiti. ''Iskreno? Bila je to čista šala i igra riječi. Fotografija je nastala u trenutku dobre atmosfere i nije imala dublju poruku. Šime i ja smo ok, ali ta objava nije imala nikakvu 'skrivenu agendu'- znate kako to ide na društvenim mrežama – nekad objavite nešto u šali, a publika to pročita na sto načina'', rekla je Marinela za RTL.hr.

