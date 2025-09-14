Marinela iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o selidbi i odnosu sa Šimom: 'Želim mirniji život, a što se tiče Šime, ljudi smo što ne?'

Marinela je za RTL.hr otvoreno progovorila o razlozima selidbe, prijateljstvu s Barbarom, odnosu sa Šimom, polaganju vozačkog ispita te planovima za jesen

Marinela, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', donijela je veliku životnu odluku – vratila se živjeti u svoj rodni grad Požegu. Za RTL.hr otvoreno je progovorila o razlozima selidbe, prijateljstvu s Barbarom, odnosu sa Šimom, polaganju vozačkog ispita te planovima za jesen.

Kako to da si se odlučila vratiti živjeti u Požegu?

U Požegu sam se odlučila vratiti prvenstveno iz poslovnih razloga, planiram nešto svoje pokrenuti tamo. To je moj grad, tamo su moji ljudi i uvijek se rado vraćam jer smatram da Požega ima veliki potencijal. Osim toga, tamo je i moja obitelj. Moj brat je sada već punoljetan i on mi je najdraža osoba na svijetu, puno se smijemo i sretna sam uz njega i sestru. A vjerujem da zajedno možemo napraviti puno lijepih stvari. Želim ih činiti sretnima i biti uz njih. Zagreb mi je također drag i pružio mi je puno toga, ali osjećam da je sada pravo vrijeme da se vratim kući i gradim nešto baš tamo.

Hoće li ti faliti Zagreb?

Vjerujem da će mi Zagreb sigurno faliti, ali kad mi zafali, uvijek mogu doći jer je blizu Požege. Nisam rekla da se nikada neću vratiti, no trenutačno mi više odgovara mirniji i posloženiji način života koji mi Požega pruža. Zagreb me puno toga naučio i zahvalna sam na svemu što mi je donio, ali sada je vrijeme za novu stepenicu u životu pa ćemo vidjeti što će mi Bog prirediti.

Kako je Barbara reagirala na tvoju selidbu?

Barbara je odlično reagirala. Nas dvije smo prijateljice i uvijek se podržavamo te vjerujemo jedna u drugu. Još prije par mjeseci sam joj počela pričati o toj ideji i naravno, tada nije mogla znati da će se doista tako odviti. Ali kako je vrijeme prolazilo, počela je shvaćati, i sve se zapravo dogodilo prirodnim tokom.

Kakav je trenutačno tvoj odnos sa Šimom? Kako je bilo na kavi?

Moj odnos sa Šimom je jako ugodan i drago mi je da nakon godinu dana od početka snimanja i svega što smo zajedno doživjeli možemo sjesti na kavu kao normalni ljudi, popričati i podijeliti što se događalo u životu. To iskustvo nas je oboje dosta izgradilo i zato smatram da je važno da ostanemo u korektnim odnosima. Ljudi smo, što ne?

Postoji li još kakva romantična iskra između tebe i Šime ili je to sve prijateljski?

Ne postoji nikakva romantična iskra između mene i Šime, naš odnos je isključivo prijateljski. Ne petljam se u njegovu ljubavnu situaciju, ali vidim da je sretan i to mi je najvažnije. Želim mu sve najbolje i od srca se nadam da je pronašao svoju gospođicu savršenu'.

Je li ti bilo stresno polagati vozački ispit?

Hvala na svim čestitkama i lijepim porukama, videi su stvarno otišli viralno i baš mi je drago da se ljudi mogu poistovjetiti sa mnom. Vjerujem da se svi sjećate svog dana polaganja vozačkog. Meni ovaj put nije bilo stresno jer sam se s tom situacijom susrela već ranije, prije par godina. Da, ovo mi je drugo polaganje. Volim voziti, iako trenutačno još nemam auto. Možda se iz ovoga rodi i neka lijepa suradnja s autokućom, nikad se ne zna.

Ljeto je skoro gotovo, kakvi su ti planovi za jesen?

Planovi su mi da do kraja rujna završim sve edukacije, a početkom listopada se selim u Požegu jer me tamo čekaju građevinski radovi i cijeli proces oko novog projekta. Ako sve bude po planu, kroz koji mjesec krećem s radom. Jako se veselim povratku u rutinu, mirniji život, spavanje na vrijeme, rano ustajanje, treninzi, zdrava prehrana i čitanje. Zaista mi to nedostaje i jedva čekam, pogotovo jer me ovo ljeto baš iscrpilo. Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!