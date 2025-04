Marinela otkrila tko ju je od djevojaka najviše razočarao: 'Plačljivica je, ali tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada'

icon-close

"Najviše su me razočarale Ana i Mia. Plačljivica Ana, koja je suzama i poljupcima htjela doći do određenog mjesta, a i uz to je voljela puno ogovarati i izdati djevojke. Voljela bih se dotaknuti onog prespavanca kod Šime. S njime sam do šest ujutro razgovarala, popodne je došao na cocktail party, ona ga je povukla za rukav i rekla mu da ja nisam iskrena. Što ti misliš da je dečko šašav pa ne vidi iz kojeg sam ja razloga došla? Proveli smo 24 sata skupa. Ti ako si imalo socijalno osvještena osoba možeš nakon 15 minuta vidjeti tko je kakva osoba. Je li dobar ili loš čovjek, koji su mu ciljevi i planovi, kakvog je karaktera, a što tek doznaš za 24 sata?", rekla je Marinela u podcastu 'Spill The Tea'.

icon-expand Marinela, Ana, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

U showu su si neko vrijeme bile dobre, ali onda su zahladile odnose... "Na kraju se dogodilo to da tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada. Razočaralo me to jer smo cijelo vrijeme bile u redu, smješkale smo se, nije mi ništa rekla u lice. Cmizdravica Ana, taj mi je naziv simpatičan za nju", rekla je. Dodala je i kako ju je razočarala i Mija.

icon-expand Mia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL