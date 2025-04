Marinela otkrila u kakvom je danas odnosu sa Šimom: 'Stvarno ga volim...'

icon-close

"Uvijek volim pobjeđivati. Volim biti prva i sad kada se to nije dogodilo, mislim da me to malo uznemirilo", rekla je Marinela u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea'. Govorila je o svome odnosu s djevojkama, životu nakon 'Gospodina Savršenog', ali i o Šimi - nesuđenom ljubavniku. Voditeljica Mateja upitala ju je je li joj krivo što nije pobijedila zbog same pobjede ili zbog njega.

Marinela, Spill The Tea FOTO: RTL

"Jako osjetljiv odgovor, ali ja to ne mogu točno znati. Koliko god to sada zvuči loše, ali nema mobitela, nema popratnih stvari da ti miču fokus. Ti imaš jedan fokus, ideš k tome cilju i sam sebe uvjeriš u neke stvari koje možda u stvarnom životu ne bi napravio. Šime je jako zgodan muškarac, privlačan je, šarmantan, sve riječi hvale za njega. Razvili su se ti osjećaji i ja mislim da ti praktički sam sebe natjeraš na neke osjećaje. Uvjeriš se u to. Da se Šime dogodio vani, možda se ne bi odigrala ista situacija, ali evo kažem, svaka djevojka je htjela pobijediti, svaka djevojka je htjela ostati što dulje, ali i svakoj djevojci su se dogodile emocije, pogotovo nama koje smo došle do samoga kraja. Mislim da ti sam sebe natjeraš na neke osjećaje, uvjeriš se u to", rekla je Marinela i dodala: "Da je Šime mene odabrao, vjerujem da bi mi i dalje bili u vezi. Takva sam. Kad si nešto odredim, to bi tako trebalo biti. Vjerujem da bi se stvari drugačije izdogađale. Nikad nećemo doznati".

Šime i Marinela, Gospodin Savršeni FOTO: RTL