Marinela Šiminom bratu otkrila svoje fantazije sa Šimom: 'Imam par poznanica koje to rade'

Marinela je Šiminom bratu Jakovu otkrila kako se vidi u budućnosti i kako zamišlja svoj živom sa Šimom.

''Mi u mojoj glavi, negdje, već živimo zajedno, radimo zajednička snimanja jer želim to i sama pa što ne bih i s njim. Imam par poznanica koje to rade sa svojim dečkima i putuju. Imaš društvene mreže, pratiš ih – to mi je bilo uvijek onako... Želim i ja nekog frajera s kojim mogu putovati i raditi snimanja van Hrvatske'', objasnila je Marinela.