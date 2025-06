Marineli iz 'Gospodina Savršenog' se ostvario životni san: 'To sam čekala 23 godine'

"Ravna kao daska, govorili su u osnovnoj. Previše sanja, šaptali su u srednjoj. Nisam odgovarala. Samo sam gledala negdje dalje, gdje su me već tada čekali reflektori. Tuga. Bol. Inat. Drama. Ljubav. Snaga. Sloboda. Čarolija. I sinoć... Zlatna igla. 90 godina tradicije. Dali ste mi jednu minutu na pisti. Ali znate što je najdramatičnije od svega? Tu minutu sam čekala 23 godine. Ili možda... je to ironija? Ne. To su vrata. Vrata koja sam godinama zamišljala iza zatvorenih očiju. I sada sam kroz njih prošla – ne kao djevojčica koju nisu razumjeli, već kao žena koja pleše svoj prvi čin", otkrila je.

Marinela je za RTL.hr otkrila što svojom porukom htjela poručiti. ''Iskreno? Bila je to čista šala i igra riječi. Fotografija je nastala u trenutku dobre atmosfere i nije imala dublju poruku. Šime i ja smo ok, ali ta objava nije imala nikakvu 'skrivenu agendu'- znate kako to ide na društvenim mrežama – nekad objavite nešto u šali, a publika to pročita na sto načina'', rekla je Marinela za RTL.hr.

