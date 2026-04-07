Gospodin Savršeni

Marko Vargek objavio predfinalne kadrove - evo s kim se družio prije velike odluke u 'Gospodinu Savršenom'!

Voditelj showa 'Gospodin Savršeni' Marko Vargek zavirio je iza kulisa napete završnice, a fanovi su odmah primijetili poznata lica i odnose koji bi mogli otkriti više nego što se čini

RTL.hr
07.04.2026 16:34

Voditelj Marko Vargek podijelio je na društvenim mrežama niz fotografija koje su nastale iza kamera, neposredno prije same završnice popularnog showa.

Objava s opisom "Predfinalni behind the scenes" odmah je privukla pažnju gledatelja, jer pruža rijedak uvid u atmosferu koja vlada među ekipom dok se bliži konačna odluka.

S kim je Marko pozirao?

Na fotografijama se jasno vidi da je Marko vrijeme provodio s glavnim akterima ove sezone 'Gospodina Savršenog', ali i kandidatkinjama koje su obilježile show.

Posebno su se izdvojili kadrovi s Gospodom Savršenima Petrom i Karlom, kao i trenuci s djevojkama koje su privukle veliku pažnju publike.

Među njima su i Nuša, kao i Žaklina, ali i Anastasia, koje su svojim pojavama dodatno podigle interes gledatelja uoči finala.

Nuša, Marko, Anastasia, Gospodin Savršeni
Nuša, Marko, Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Detalji koji su svima zapeli za oko

Osim opuštene atmosfere, fanovi su brzo počeli analizirati svaki detalj, tko stoji s kim, tko se smije, a tko djeluje suzdržano. Upravo takve "sitnice" često otkrivaju više nego same epizode.

Fotografije su dodatno pojačale iščekivanje završnice, jer se čini da su odnosi među kandidatima i kandidatkinjama i dalje itekako kompleksni.

Karlo, Marko, Petar, Gospodin Savršeni
Karlo, Marko, Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Finale sve bliže

Kako se bliži završni tjedan emisije 'Gospodin Savršeni', napetost raste, a svaka nova objava samo dodatno raspiruje znatiželju gledatelja.

Jedno je sigurno, iza kamera se događa jednako zanimljiva priča kao i pred njima, a Markova objava to je i potvrdila.

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

marko vargek marko vargek gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Prekrasna Kaja očarala fanove fotografijama s cocktail-partyja! Komplimenti ne prestaju: 'Kakva ljepota'

Neobični spojevi prije finala uznemirit će djevojke: 'Dosta mi je svega!'

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' bez riječi ostavila pratitelje, a oni joj poručili: 'Nadam se da je iza kamere Petar'

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' o ljubavi nakon showa: 'Dogodila se jedna simpatija'

Antonela za RTL.hr otkrila je li prijateljstvo s Kajom presudilo njezinom odnosu s Karlom: 'To mi je bio znak'

Pred finale pala velika odluka! Jedna kandidatkinja spremna na selidbu: 'Možda si ti razlog za to'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?