Marko Vargek objavio predfinalne kadrove - evo s kim se družio prije velike odluke u 'Gospodinu Savršenom'!

Objava s opisom "Predfinalni behind the scenes" odmah je privukla pažnju gledatelja, jer pruža rijedak uvid u atmosferu koja vlada među ekipom dok se bliži konačna odluka.

Voditelj Marko Vargek podijelio je na društvenim mrežama niz fotografija koje su nastale iza kamera, neposredno prije same završnice popularnog showa.

Na fotografijama se jasno vidi da je Marko vrijeme provodio s glavnim akterima ove sezone 'Gospodina Savršenog', ali i kandidatkinjama koje su obilježile show.

Posebno su se izdvojili kadrovi s Gospodom Savršenima Petrom i Karlom, kao i trenuci s djevojkama koje su privukle veliku pažnju publike.

Među njima su i Nuša, kao i Žaklina, ali i Anastasia, koje su svojim pojavama dodatno podigle interes gledatelja uoči finala.