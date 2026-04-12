Marko Vargek otkrio što se zaista događalo iza kamera showa 'Gospodin Savršeni': 'U tim trenucima shvatiš - ovo je stvarno'

Novinar i voditelj pete sezone 'Gospodina Savršenog' Marko Vargek iskreno je progovorio o emocijama, odnosima na setu i trenucima koje gledatelji nisu imali priliku vidjeti

icon-close

Nakon završetka pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', voditelj Marko Vargek osvrnuo se na cijelo iskustvo i progovorio o trenucima koji su obilježili snimanje. U razgovoru za net.hr otkrio je koliko mu je projekt bio emotivan, kakva je atmosfera vladala na setu, ali i što se događalo iza kamera, daleko od očiju gledatelja.

Emocije koje su obilježile sezonu

Veliko finale pete sezone donijelo je emotivan završetak jedne od najgledanijih romantičnih priča na domaćoj televiziji. Nakon mjeseci snimanja i neizvjesnih odluka, gledatelji su napokon doznali koje su djevojke osvojile srca Karla i Petra. "Gledao sam finale i baš sam bio emotivan jer je završio projekt u kojeg smo svi uložili mnogo truda. Žao mi je da je sezona završila. Predivno finale u kojem su Karlo i Petar izabrali svoje odabranice Kaju i Anastasiju, lijepi kadrovi i lokacije, nije moglo proći bolje", rekao je Vargek.

icon-expand Marko Vargek FOTO: RTL

"Bilo je i suza"

Iskreno je priznao kako je tijekom snimanja svjedočio i sretnim i teškim trenucima, koji su dodatno naglasili koliko je cijeli proces stvaran. "Kada si tamo vežeš se sa svima i suosjećaš. I s djevojkama koje su ispadale i sa Gospodom kojima zaista nije bilo lako i morali su donositi teške odluke. Bilo je u tim ključnim trenucima ponekad i suza i tada tek shvatiš - ovo je zaista stvarno, oni su zaista stigli ovdje pronaći ljubav. I to ovaj show čini posebnim", objasnio je.

icon-expand Marko Vargek FOTO: RTL

Atmosfera na setu i timski duh

Vargek je otkrio i kakva je energija vladala iza kamera, istaknuvši kako je cijeli tim funkcionirao kao jedna velika cjelina. "Družio sam se više s Karlom i Petrom, djevojke bih viđao samo na koktel partijima i ceremonijama ruža i kratko u prolasku čuo njihove dojmove. Energija je bila fenomenalna na setu, od produkcije na čelu sa sjajnom i kreativnom Ivanom Šimac, do urednika, tehničkog osoblja, svih snimatelja, tonaca, djevojaka i dečki iz stylinga i šminke. Oko sedamdeset ljudi s RTL-a je radilo na projektu na Kreti - veliki profesionalizam i energija za poželjeti", istaknuo je.

icon-expand Marko Vargek s Petrom i Karlom, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Njegova uloga iza kamera

Na pitanje jesu li mu se Karlo i Petar obraćali za savjet, Vargek priznaje kako je njegova uloga bila više podrška nego usmjeravanje. "Bilo je trenutaka kada bi nakon ceremonija njih dvojica bili možda u dvojbi ili pod stresom zbog neke odluke, naravno da im nije bilo lako nekome završiti san. I tu bi onda više moja uloga bila da ih smirim, potapšam i da se opustimo. Ali savjete u smislu - 'trebao bi izabrati ovu ili onu djevojku' nisam davao, ne pada mi na pamet – to je njihova priča."

icon-expand Marko Vargek FOTO: RTL

Uspomene koje će pamtiti

Otkrio je i koje su mu uspomene sa snimanja najdraže. "Najljepše uspomene su pozitivno uzbuđenje uoči svakog izlaska pred djevojke, kada bih u slušalicu čuo: 'Marko, kreni', grčka hrana - souvlaki, moussaka, puno ribe, pješčane kilometarske plaže, kupanje do studenog u toplom grčkom moru, druženje i jutarnje sunčane kavice, gdje bi pretresali događaje iz prethodnog dana."

icon-expand Marko Vargek s Karlom i Petrom, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Podrška iz privatnog života

Vargek je otkrio i kako je njegova nova voditeljska uloga oduševila njegovu partnericu Ariju. "Ariji se jako svidjela moja nova voditeljska uloga i reakcije. S obzirom na to da smo oboje fanovi showa, bilo joj je uzbudljivo pratiti me u novoj ulozi." Dodao je i kako su zajedno pratili svaku epizodu. "Naravno, sve smo pratili i komentirali."

icon-expand Karlo Godec i Marko Vargek, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

