Marko Vargek u 'Savršenom Podcastu' otkrio tko je njemu favorit od djevojaka: Odgovor će neke iznenaditi

Nakon dva desetljeća suverene vladavine sportskim terenima, sportski novinar i voditelj Marko Vargek zakoračio je u potpuno novi svijet, onaj potrage za ljubavlju, preuzevši voditeljsku palicu popularnog showa "Gospodin Savršeni". U gostovanju kod bivše natjecateljice Anite Martinović u njezinom "Savršenom Podcastu", Vargek je ponudio ekskluzivan uvid u ono što se događa kada se kamere ugase, razbio neke od najvećih mitova o reality televiziji i najavio sezonu punu neočekivanih obrata.

Uloga savjetnika iz sjene i stroga pravila produkcije

Iako ga gledatelji vide kao glavnu sponu između neženja i djevojaka, Vargek je otkrio kako je njegova uloga na setu bila znatno kompleksnija i podložna strogim pravilima. Priznao je da je puno više vremena provodio s glavnim akterima, Karlom i Petrom, nego s djevojkama koje se bore za njihovu naklonost.

"Morao sam napraviti distinkciju. S dečkima sam se puno više družio, imali smo slobodnih dana kada bismo pričali. Moram reći da su obojica jako ozbiljno shvatili cijelu priču i nisu htjeli povrijediti nijednu djevojku", objasnio je Vargek, dodajući kako su mu se često povjeravali oko svojih dvojbi. S druge strane, interakcija s djevojkama bila je svedena na minimum. "Što se tiče djevojaka, moram priznati da sam ih viđao gotovo isključivo na ceremonijama ruža. Takva su pravila", istaknuo je voditelj.

Razbijanje predrasuda: "I sam sam mislio da je skriptirano"

Jedno od najzanimljivijih otkrića koje je Vargek podijelio jest njegova vlastita percepcija showa prije nego što je postao njegov dio. Priznao je da je, poput mnogih gledatelja, i sam gajio određene predrasude o autentičnosti emocija koje se rađaju pred kamerama. "Imao sam možda prije predrasudu u smislu 'koliko je tu skriptirano'. Međutim, nije. Tu su se djevojke došle stvarno boriti", iskreno je rekao Vargek. Njegov boravak iza kulisa dao mu je jedinstvenu priliku da iz prve ruke svjedoči razvoju odnosa. "Svaki dan sam bio u režiji, koja se nalazila ispod kuće u kojoj su boravili. Slušali smo sve razgovore 'jedan na jedan'. Htio sam znati što se događa", objasnio je. Upravo mu je ta pozicija omogućila da vidi konekcije koje se stvaraju i prije nego što su ih sami sudionici postali svjesni. "Recimo, vidio bih neku konekciju, na primjer, kod Karla i Anastasije od prvog trenutka. On bi kasnije možda ispričao drukčiju priču, da on to nije odmah vidio. To su te različite perspektive, ali bilo mi je fenomenalno imati tu ekskluzivu. Gledatelji dobivaju jako realnu sliku", zaključio je.

