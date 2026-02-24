Emisije
Gospodin Savršeni

Maša duboko razočarana Petrom: 'Želim kući. Prije sam osjećala simpatiju prema njemu, ali sada ne osjećam ništa'

Dok se u vili 'Gospodina Savršenog' odvijaju novi zapleti s dolaskom novih djevojaka, Maša prolazi kroz pravu krizu

RTL.hr
24.02.2026 22:00

Kod nekih od djevojaka, početni entuzijazam i nada u ljubav polako ustupaju mjesto sumnji, preispitivanju i osjećaju da je njihovo sudjelovanje postalo puko gubljenje vremena.

'Sve mi djeluje kao puko gubljenje vremena'

Čini se kako nedostatak pažnje i potvrde od strane Petra uzima danak. Maša otvoreno izražava svoje frustracije i razmišlja o odlasku. "Ako Petru nije stalo do mene, dakako, želim kući", izjavila je Maša.

Maša, Gospodin Savršeni
Maša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Maša priznaje kako su se simpatije koje su postojale na početku jednostavno ugasile. "Prije sam možda osjećala neku simpatiju. Sad ne osjećam ništa, a on se ne trudi to popraviti", iskreno je komentirala Maša.

"Jučer mi je bilo nedopustivo to što je otišao s drugom. Ja to ne prihvaćam ni u stvarnom životu, a kamoli ovdje", odlučno je izjavila, pokazujući da njezini principi nadilaze pravila igre.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Mašom

