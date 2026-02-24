Maša duboko razočarana Petrom: 'Želim kući. Prije sam osjećala simpatiju prema njemu, ali sada ne osjećam ništa'

Kod nekih od djevojaka, početni entuzijazam i nada u ljubav polako ustupaju mjesto sumnji, preispitivanju i osjećaju da je njihovo sudjelovanje postalo puko gubljenje vremena.

Čini se kako nedostatak pažnje i potvrde od strane Petra uzima danak. Maša otvoreno izražava svoje frustracije i razmišlja o odlasku. "Ako Petru nije stalo do mene, dakako, želim kući", izjavila je Maša.

Maša priznaje kako su se simpatije koje su postojale na početku jednostavno ugasile. "Prije sam možda osjećala neku simpatiju. Sad ne osjećam ništa, a on se ne trudi to popraviti", iskreno je komentirala Maša.

"Jučer mi je bilo nedopustivo to što je otišao s drugom. Ja to ne prihvaćam ni u stvarnom životu, a kamoli ovdje", odlučno je izjavila, pokazujući da njezini principi nadilaze pravila igre.

