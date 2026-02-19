Maša iz 'Gospodina Savršenog' otkrila zašto misli da je ona fatalna žena: 'Koji bi muškarac to učinio za ženu koja nije zavodnica?'

Maša, jedno od najupečatljivijih lica nedavne sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', podigla je prašinu izjavom da sebe smatra zavodnicom i fatalnom za muški rod. Njezine su riječi izazvale lavinu komentara, a sada je odlučila detaljnije objasniti svoj stav, progovorivši o samopouzdanju, balkanskom mentalitetu i osobnoj borbi koja je oblikovala njezino viđenje sebe.
Svatko je glavni lik svog života
U nedavnom istupu, Maša je primijetila kako su njezine riječi o samopouzdanju inspirirale neke da preispituju njezino pravo na takvo mišljenje. "Neki su toliko dobili inspiraciju da me hvataju koliko ja to mogu misliti za sebe. Pa ja izgledam ovako, izgledam onako... Ljudi, mislite za sebe što god želite", poručila je kritičarima, naglašavajući da svatko ima pravo na vlastitu percepciju sebe.
Ona potiče sve, bez obzira na spol, da preuzmu glavnu ulogu u vlastitom životu. "Imam pravo imati samopouzdanje, a ja sam osoba koja ga uvijek crpi iz nekih prethodnih iskustava. Muškarci, osjećajte se kao superheroji. Žene, osjećajte se kao princeze, kraljice. Vi ste glavni likovi svog života", jasno je poručila, pozivajući ljude da ne čekaju tuđe odobravanje kako bi se osjećali vrijednima.
Balkanski mentalitet i važnost samopouzdanja
Maša se posebno osvrnula na društveni pritisak koji je, prema njoj, duboko ukorijenjen u balkanskom mentalitetu, osobito kada su u pitanju žene. Smatra da se žene odgaja da ne misle dobro o sebi i da ne ističu svoje kvalitete.
"Mislim da smo generalno mi balkanske žene odgajane na pogrešan način, da ne mislimo dobro o sebi", istaknula je te dodala snažnu poruku. "Svijet je pun ljudi koji žele da misliš o sebi loše, koji žele da ti spuste vrijednost. Znaju koliko vrijediš, ali se mole Bogu da ti to ne znaš. Zapamtite to uvijek." Prema njezinim riječima, ključno je ne čekati pohvalu od drugih, već samostalno cijeniti sebe i biti svjestan vlastitih kvaliteta.
Osobna borba kao izvor snage
Da njezino samopouzdanje nije bez temelja, otkrila je podijelivši vrlo osobnu priču. Naime, suočila se s katastrofalnim problemom s glasnicama, zbog čega je morala potražiti pomoć logopeda i brojnih specijalista. U toj borbi, kako kaže, nije bila sama. Njezin bivši partner bio joj je najveća podrška.
"Išla sam kod logopeda. Moj bivši partner vodio me od doktora za glas, do specijalista, bio je sa mnom dok nisam oporavila glasne žice", ispričala je Maša. Ta posvećenost i podrška u teškim trenucima za nju su bili potvrda njezine vrijednosti. "Koji bi to muškarac radio za neku ženu koja nije zavodnica? Da s njom ide na tristo pedeset i šest pregleda?", zapitala se retorički, povezujući iskustvo bolesti i partnerove podrške s osjećajem da je uistinu "femme fatale".
