Maša iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Nekim djevojkama sam trn u oku'

Maša iz 'Gospodina Savršenog' otvoreno je podijelila svoja razmišljanja o trenucima napetosti i emotivnim izazovima koje je proživjela tijekom snimanja

Maša iz 'Gospodina Savršenog' je u razgovoru za RTL.hr otkrila svoje osjećaje kada je shvatila da će joj Ana oduzeti spoj, kako je doživjela reakcije drugih djevojaka te što je za nju značilo provesti više vremena s Petrom.

Što ti je prvo prošlo kroz glavu kad si shvatila da će Ana iskoristiti divlju ružu i oduzeti ti spoj?

Iskreno, imala sam neku intuiciju da ću ići na taj spoj, pogotovo u trenutku kad sam ga vidjela. Negdje u sebi sam osjećala da postoji mogućnost da će ona uzeti tu ružu, ali uvijek postoji onaj mali postotak nade da možda ipak neće i da će taj dan biti samo naš.

Jesi li u tom trenutku osjetila više šok, razočaranje ili ljutnju?

Najviše sam osjetila razočaranje i tugu. To mi je bila prva prilika da provedem s njim više vremena nego tijekom speed datea. Iako smo mi provodili vrijeme zajedno na gotovo svakoj ceremoniji, to je bio poseban trenutak kojem sam se veselila. Također bih naglasila da sam imala osjećaj da sam jedina djevojka kojoj je poklanjao pažnju na svakoj ceremoniji, što mi je dodatno značilo.

Smatraš li da je u ovakvom formatu opravdano iskoristiti svaku priliku bez obzira na druge?

Reality format podrazumijeva da se svatko ima pravo boriti za sebe i koristiti prilike koje dobije. To je dio igre. Ja sam možda osoba koja neke stvari radi drugačije i vodi se više emocijama, ali poštujem da svatko ima svoj pristup. Ipak, u tom trenutku ne razmišljaš racionalno - osjećaji su jaki i često pomiješani.

icon-expand Maša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Rekla si da ti je to djelovalo očajnički. Što si točno mislila pod tim?

Gledala sam to iz svoje perspektive. Smatram da ako muškarac želi provesti vrijeme sa mnom, nije ugodan osjećaj kada se pojavi druga djevojka i promijeni tu situaciju. Da sam se našla u situaciji da me pošalju na spoj s Karlom, vjerojatno bih bila razočarana jer bih željela provesti vrijeme s Petrom, a ne s nekim drugim. To je više bio opis mog osjećaja u tom trenutku nego pokušaj da nekoga uvrijedim.

Misliš li da su te djevojke pogrešno shvatile?

Mislim da su situacije u takvom okruženju često pojačane stresom i emocijama, pa se riječi ponekad dožive drugačije nego što su zamišljene. U takvom ambijentu vrlo lako dolazi do pogrešnih interpretacija.

Bi li danas ublažila tu izjavu ili i dalje stojiš iza nje?

Danas bih je vjerojatno formulirala drugačije, ali stojim iza toga da sam tada govorila iskreno iz svoje emocije. S vremenskim odmakom čovjek uvijek sagleda stvari mirnije i zrelije. Također smatram da bih možda i za Anu bilo bolje da tada nije iskoristila ružu i iza toga i dalje stojim, ali bez loše namjere.

icon-expand Maša, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kako si se osjećala kad su te neke djevojke napale zbog tog komentara?

Iskreno, mislim da to nije bilo samo zbog tog komentara. Na cocktail-partyjima sam često bila trn u oku pojedinim djevojkama. Danas mi je to čak i simpatično, ali mislim da je određena ljubomora nastajala jer sam imala njegovu pažnju na gotovo svakom cocktail-partyju, čak i kada nismo išli na individualne spojeve.

Jesi li se zaljubila u Petra?

Već od prvog speed datea osjetila sam jaku povezanost s njim. Kada sam ušla u vilu, imala sam osjećaj kao da ga već poznajem jer smo već imali neku našu energiju, šale i komunikaciju. Ta je bliskost postojala od početka, kao klik na prvi pogled, a tijekom vremena simpatije su nastavile rasti. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

