Gospodin Savršeni

Maša ostala bez ruže i napustila 'Gospodina Savršenog'! 'Mislim da nju ne zanimamo ni Petar ni ja'

Karlo je morao donije odluku i izbaciti jednu djevojku iz Petrovog tima

02.03.2026 22:45

U vili 'Gospodina Savršenog', Maša je napustila show s osmijehom, ostavljajući iza sebe snažnu poruku o prijateljstvu i samopoštovanju. Iako nije dobila ružu od Karla, njezine oproštajne riječi bile su ispunjene zahvalnošću, a ne tugom. "Možda ovdje nisam našla svog Gospodina Savršenog, ali sam našla savršene prijateljice", izjavila je, dok su se ostale djevojke borile sa suzama. Njezin je odlazak bio emotivan, ali je naglasila kako je sretna i zamolila svoje prijateljice da ne plaču zbog nje.

Maša i Karlo, Gospodin Savršeni
Maša i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ovaj trenutak pokazuje koliko je Maša cijenila odnose koje je izgradila u showu, potvrđujući da rivalstvo nije jedina emocija koja se pojavljuje pred kamerama. Maša je također iznijela važno razmišljanje o samopouzdanju: "Pobjednica su samo dvije, a ovdje je toliko kvalitetnih djevojaka i ne želim da jedna od njih izgubi samopouzdanje", poručila je, naglašavajući da potraga za ljubavlju nije samo ispunjavanje tuđih kriterija, već pronalaženje osobe za koju ste savršeni upravo takvi kakvi jeste.

Karlo je kasnije obrazložio svoju odluku. "Dobio sam dojam, a i ona mi je to rekla, da je ne interesiramo ni Petar ni ja i da nije spremna pružiti priliku u ovom trenutku niti njemu niti meni. Mislim da tu nema puno razgovora i dvojbe u mojoj glavi o tome hoće li dobiti ružu ili ne", objasnio je Karlo.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

