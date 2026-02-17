Emisije
Gospodin Savršeni

Maša pokrenula žestoku raspravu u vili: 'Ja ne bih ukrala spoj. Meni je ovo očajnički'

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' ponovno je donijela visoke tenzije u vili nakon što su Karlo i Petar donijeli svoje odluke o spojevima

RTL.hr
17.02.2026 21:50

Situacija je dodatno eskalirala kada su Ana i Jelena G. iskoristile svoju priliku i ukrale spojeve, što je izazvalo snažne emocionalne reakcije među djevojkama.

Anastasia je priznala da joj nije bilo lako, ali je pokušala ostati smirena. "Voljela bih da sam ja išla, ali isto tako sam sretna zbog Jelene da je ona dobila svoju priliku, tako da nema ljubomore", poručila je.

Maša, s druge strane, nije mogla sakriti razočaranje. "Ja sam malo tužna", rekla je iskreno, a zatim otvoreno progovorila o onome što ju je najviše povrijedilo. "Znala sam da će se to dogoditi, ali ja to ne bih učinila. Mene je ovo povrijedilo. Ja to ne bih učinila. Meni je ovo očajnički", dodala je.

Upravo je ta rečenica potaknula žestoku raspravu u vili. Maja je stala u Aninu obranu i bez zadrške reagirala. "Kako misliš očajnički? Ona to nije birala, njoj je to nametnuto. Zašto bi ona tebi dala priliku, a da je oduzme sebi. Tko si ti njoj?", upitala je.

Napetosti se nisu smirile ni kasnije. Maja je dodatno komentirala cijelu situaciju, istaknuvši kako joj je rasprava djelovala nepotrebno. "Odjednom kad je Petar otišao ona počinje govoriti da je to očajnički potez, meni je to bilo toliko bespotrebno. Ja mrzim to", poručila je.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Mašom

