Maša pokrenula žestoku raspravu u vili: 'Ja ne bih ukrala spoj. Meni je ovo očajnički'

Situacija je dodatno eskalirala kada su Ana i Jelena G. iskoristile svoju priliku i ukrale spojeve, što je izazvalo snažne emocionalne reakcije među djevojkama.

Anastasia je priznala da joj nije bilo lako, ali je pokušala ostati smirena. "Voljela bih da sam ja išla, ali isto tako sam sretna zbog Jelene da je ona dobila svoju priliku, tako da nema ljubomore", poručila je.

Maša, s druge strane, nije mogla sakriti razočaranje. "Ja sam malo tužna", rekla je iskreno, a zatim otvoreno progovorila o onome što ju je najviše povrijedilo. "Znala sam da će se to dogoditi, ali ja to ne bih učinila. Mene je ovo povrijedilo. Ja to ne bih učinila. Meni je ovo očajnički", dodala je.