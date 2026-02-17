Matea bez zadrške o Iani: 'Ona želi nekog starijeg dečka koji će joj napraviti puno djece i brinuti se za nju'

Matea, Anastasia, Nuša i Iana razgovarale su o krađi dejtova, a Anastasia je pitala Ianu bi li ona ukrala spoj da ima priliku.
"Prvo sam rekla da ne bih, ali sada mislim da bih. Meni je bilo lijepo na spoju s njim, imamo jako puno sličnosti", poručila je Iana, no kada ostale djevojke pokušavale doznati o kojim je sličnostima riječ, ona se odlučila povući i zadržati detalje za sebe. Ne želim nikome reći da se ne proširi sve", kazala je.
Matea je kasnije odlučila otvoreno prokomentirati cijelu situaciju i iznijeti svoje viđenje njihovog odnosa. "Ona želi nekog starijeg dečka koji će joj napraviti puno djece i brinuti se za nju i tu djecu. Mislim da će ona to nakon ovog showa vani i pronaći jer je lijepa i slatka cura, ali to nikako nije Karlo", zaključila je.
