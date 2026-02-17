Emisije
Gospodin Savršeni

Matea bez zadrške o Iani: 'Ona želi nekog starijeg dečka koji će joj napraviti puno djece i brinuti se za nju'

'Krađa' spojeva glavna je tema u vili 'Gospodina Savršenog

RTL.hr
17.02.2026 23:00

Matea, Anastasia, Nuša i Iana razgovarale su o krađi dejtova, a Anastasia je pitala Ianu bi li ona ukrala spoj da ima priliku.

"Prvo sam rekla da ne bih, ali sada mislim da bih. Meni je bilo lijepo na spoju s njim, imamo jako puno sličnosti", poručila je Iana, no kada ostale djevojke pokušavale doznati o kojim je sličnostima riječ, ona se odlučila povući i zadržati detalje za sebe. Ne želim nikome reći da se ne proširi sve", kazala je.

Matea i Iana, Gospodin Savršeni
Matea i Iana, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Matea je kasnije odlučila otvoreno prokomentirati cijelu situaciju i iznijeti svoje viđenje njihovog odnosa. "Ona želi nekog starijeg dečka koji će joj napraviti puno djece i brinuti se za nju i tu djecu. Mislim da će ona to nakon ovog showa vani i pronaći jer je lijepa i slatka cura, ali to nikako nije Karlo", zaključila je.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ianom

gospodin savršeni 2026 iana gospodin savršeni matea gospodin savršeni
