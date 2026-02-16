Matea iz 'Gospodina Savršenog' o dečku: 'Nisam ga uspjela pronaći vani, zato sam došla u show'

Kandidatkinja nove sezone showa 'Gospodin Savršeni', Matea, na svom je TikTok profilu odlučila otvoreno odgovoriti na pitanja pratitelja

Matea iz 'Gospodina Savršenog' na TikTok profilu je odgovarala na pitanja pratitelja. Jedno od njih posebno se izdvojilo – zašto se, kako su joj poručili, "tako prirodna i lijepa cura" uopće prijavila u show kad, prema njihovom mišljenju, bez problema može pronaći dečka kakvog želi. Matea je bez zadrške objasnila svoju odluku: "Stalno dobivam komentare slične ovome, da vani mogu pronaći dečka kakvog hoću i da zašto sam se prijavljivala. Ja vani nisam uspjela pronaći Gospodina Savršenog. Iskreno, nisam ga ni aktivno tražila."

Dodala je i kako vjeruje da ne zaslužuje ništa manje od onoga što naziv showa sugerira. "Mislim da ništa manje ni ne zaslužujem, ni od gospodina ni od savršenog." Na kraju je zaključila: "I onda sam odlučila otići linijom manjeg otpora, tj. da ga netko drugi nađe za mene, u ovom slučaju RTL. A sad jesu li uspjeli u tome ili, morat ćete gledati još malo."

Matea, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Podsjetimo, njezin put u showu bio je specifičan i nije tekao baš glatko. Na početnom brzom spoju nije dobila ružu od Karla, što je bio neugodan trenutak za nju, ali tu nije stao njezin put. Karlo se predomislio, nazvao je Mateu i zamolio je da ipak prihvati ružu. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

