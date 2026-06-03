Matea iz 'Gospodina Savršenog' očarala sve fotkama u kupaće kostimu: 'Ovaj život je samo moj'

Nekoliko mjeseci nakon završetka svoje televizijske potrage za ljubavlju, Matea je na Instagramu objavila seriju fotografija kupaćem kostimu i oduševila vitkom linijom. "Ovaj život samo je moj", poručila je u opisu objave.

Podsjetimo, Matein put u showu 'Gospodin Savršeni' bio je sve samo ne jednostavan. U emisiju je, kako je sama otkrila, ušla nakon prekida veze, u potrazi za novim iskustvom. Njezina priča doživjela je dramatičan preokret kada ju je neženja Karlo prvo eliminirao, a zatim se predomislio i vratio je u natjecanje. Unatoč drugoj prilici, ljubav ipak nije pronašla i u ožujku je napustila show, izjavivši tada kako je slobodna.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo.