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Gospodin Savršeni

Matea iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako provodi ljeto: Fotografije govore sve

Prekrasna Matea, magistra kineziologije koju je hrvatska javnost početkom 2026. godine upoznala kao jednu od kandidatkinja u showu 'Gospodin Savršeni', oduševila je ljetnim objavama

RTL.hr
17.08.2026 12:00

Nekoliko mjeseci nakon završetka svoje televizijske potrage za ljubavlju, Matea je na Instagramu objavila seriju fotografija kupaćem kostimu i oduševila vitkom linijom. Inače, Matea ovog ljeta uživa na Krku.

Podsjetimo, Matein put u showu 'Gospodin Savršeni' bio je sve samo ne jednostavan. U emisiju je, kako je sama otkrila, ušla nakon prekida veze, u potrazi za novim iskustvom. Njezina priča doživjela je dramatičan preokret kada ju je neženja Karlo prvo eliminirao, a zatim se predomislio i vratio je u natjecanje. Unatoč drugoj prilici, ljubav ipak nije pronašla i u ožujku je napustila show, izjavivši tada kako je slobodna.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo.

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Gospodin Savršeni

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