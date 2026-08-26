Matea iz 'Gospodina Savršenog' poručila: 'Ako žene ne smiju nositi tange na plažu, onda muškarci ne smiju nositi Speedo gaće'

Svojim prepoznatljivim humorom i direktnim stilom, u kratkom je videu na Instagramu otvorila jednu od najžešćih ljetnih rasprava - onu o prikladnosti kupaćih kostima na plaži, nudeći pritom vlastito rješenje.

Nakon sezone u kojoj su se vodile polemike oko toga trebaju li žene nositi tange na plaži, Matea je odlučila uzvratiti udarac u ime svih onih koje su se našle na meti kritika. Svoje izlaganje započela je pozdravom i jasnom porukom: "Dobro jutro svima, osim onima koji su ovo ljeto bili protiv toga da žene nose tange na plažu."

Odmah je najavila i svoj plan za iduću sezonu kupanja. "Ja imam jednu novu peticiju za sljedeće ljeto koju planiramo ostvariti, a to je da muškarci ne smiju nositi Speedo gaćice na plažu", izjavila je kroz smijeh, pokrenuvši lavinu reakcija svojih pratitelja.