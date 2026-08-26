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Gospodin Savršeni

Matea iz 'Gospodina Savršenog' poručila: 'Ako žene ne smiju nositi tange na plažu, onda muškarci ne smiju nositi Speedo gaće'

Matea Novačić, magistra kineziologije koju je javnost upoznala u showu 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama

RTL.hr
26.08.2026 14:00

Svojim prepoznatljivim humorom i direktnim stilom, u kratkom je videu na Instagramu otvorila jednu od najžešćih ljetnih rasprava - onu o prikladnosti kupaćih kostima na plaži, nudeći pritom vlastito rješenje.

Nova peticija za sljedeće ljeto

Nakon sezone u kojoj su se vodile polemike oko toga trebaju li žene nositi tange na plaži, Matea je odlučila uzvratiti udarac u ime svih onih koje su se našle na meti kritika. Svoje izlaganje započela je pozdravom i jasnom porukom: "Dobro jutro svima, osim onima koji su ovo ljeto bili protiv toga da žene nose tange na plažu."

Odmah je najavila i svoj plan za iduću sezonu kupanja. "Ja imam jednu novu peticiju za sljedeće ljeto koju planiramo ostvariti, a to je da muškarci ne smiju nositi Speedo gaćice na plažu", izjavila je kroz smijeh, pokrenuvši lavinu reakcija svojih pratitelja.

Matea, Gospodin Savršeni
Matea, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Matea je zatim detaljnije obrazložila svoju šaljivu inicijativu, iznoseći argumente koji su mnoge nasmijali, ali i potaknuli na razmišljanje. Prema njezinom mišljenju, estetski kriteriji ne vrijede jednako za oba spola, čime je dodatno zaoštrila raspravu.

Matea i Karlo, Gospodin Savršeni
Matea i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Naravno da se šalim"

Ipak, nakon što je iznijela svoj provokativni stav, Matea je otkrila pravo značenje svoje poruke. Njezina "peticija" nije bila stvarni poziv na zabranu, već satirični komentar na zadiranje u tuđe izbore i osuđivanje izgleda.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Naravno da se šalim", pojasnila je, okrećući priču prema onome što je zaista željela reći. Njezina glavna poruka zapravo je poziv na toleranciju i slobodu izbora. "Neka svatko nosi što god hoće, isto kao što mene boli briga što drugi nose", zaključila je, dodavši za kraj: "Neka i druge boli briga što ja nosim sobom."

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Gospodin Savršeni

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